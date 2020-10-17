泰國抗爭｜人權觀察轟警向和平示威者射水炮 泰三組織譴責暴力鎮壓

泰國周五有大批示威者上街，與警方爆發衝突。國際組織人權觀察（Human Rights Watch）周六指，泰國警方不必要地向和平示威者發射水炮，是違反國際人權標準。另外亦有三個泰國組織譴責當局暴力鎮壓民主示威。

人權觀察指警方向示威者發射水炮，水柱含有藍色顏料及催淚化學物，又用警棍及盾牌驅散示威者。組織亞洲總監阿當斯（Brad Adams）說：「派出警方暴力地驅散和平示威者，泰國政府更大規模地鎮壓學生示威……引用緊急法亦為警方侵犯人權的行為開綠燈。泰國的示威者和平地爭取民主、人權及改革，有關政府及聯合國應公開表達意見，要求巴育政府立即停止政治打壓。」

瑪哈朱拉隆功佛教大學學生會辦公室發聲明，反對當局暴力鎮壓示威，指社會不應有暴力發生。泰國兒童和青年理事會（The Children and Youth Council of Thailand）要求政府審視打壓示威的過程，及重視兒童及青年的福祉，保護他們免受暴力侵害。

泰國綠色和平（Greenpeace Thailand）發聲明「譴責暴力鎮壓和平示威，民眾有權和平示威，這是基本人權。綠色和平呼籲政府立即制止暴力和不當行為」，組織形容「示威運動不是罪，我們聲援民眾及和平示威」。

泰國《民族報》／人權觀察網站

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