港版國安法｜芬蘭暫停與港引渡協議 中方強烈不滿聲稱干預內政

芬蘭政府周五宣佈，暫停與香港的引渡協議。中國駐芬蘭大使館對有關決定表示強烈不滿和堅決反對。

芬蘭政府發新聞稿指，總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）批准司法部的提案，暫停芬蘭與香港的引渡協議。外長哈維斯托（Pekka Haavisto）7月曾表示，在香港國安法生效後，引渡條例或令疑犯面臨包括秘密審訊，最壞情況下會被送往中國被判死刑，認為在香港最新形勢下引渡協議不再適用。

中國駐芬蘭大使館發言人指，中方對芬蘭的決定強烈不滿和堅決反對，指香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預，敦促芬蘭恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干預香港事務和中國內政，以免損害中芬關係。

港版國安法在７月實施後，澳洲、加拿大、德國、英國、美國、新西蘭及法國先後宣佈暫停與香港的引渡協議。

Pledgetimes.com／中通社

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