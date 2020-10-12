新西蘭大選●專題｜形象正面但公帑用不得其所 阿德恩無法兌現改善樓價承諾 國家公共債務大增

屬於工黨的新西蘭女總理阿德恩（Jacinda Ardern）雖然為人親切深得民心，但她推行的政策被指會構成不必要的經濟風險，工黨亦被批不懂理財亂花公帑，質疑該如何償還為應對疫情影響而大幅增加的國家債務。阿德恩又被批評未有兌現為政府帶來改變的承諾，現時當地樓價為家庭收入中位數的7倍，政府也無法實現在10年內建造10萬間高質素且可負擔住所的目標。

阿德恩在莫林斯維爾（Morrinsville）長大，當地奶農普遍會投給親商的國家黨，雖然鎮上有人很喜歡阿德恩為人，但仍不願意投她一票。

跟阿德恩一家相熟、甚至出席過阿德恩祖父喪禮的奶農唐寧（Lloyd Downing），形容阿德恩有魅力、有才智及平易近人，「我猜我們要為她感到自豪」。不過當談到政治，唐寧跟莫林斯維爾很多人一樣，不會投票給阿德恩，「她是個很特別的人，在海外非常受歡迎。我們可以將她和她的黨包起來送到那邊」。

與其他國家的政敵不同，阿德恩的政治對手沒有處處針對她，反而讚揚她妥善應對任內三場危機——基督城大屠殺、懷特島火山爆發和武漢肺炎疫情，而且也喜歡她的為人。

然而有些人認為阿德恩的政策會構成不必要的經濟風險。唐寧指阿德恩和工黨攻擊農業社會，為清理新西蘭受污染的水道而設下嚴格的環境控制措施，卻令農夫更難生活。他也擔心工黨不懂理財，「她像醉酒水手般把錢四處扔」。

跟許多國家一樣，新西蘭今年為應對武漢肺炎疫情帶來的經濟影響，選擇增加更多公共債務，預計債務會由2019年佔國內生產總值（GDP）19%，增至本年度佔43%，到2024年更會增至高達55%。工黨指必須增加債務以減輕經濟衰退，但國家黨質疑工黨要如何償還。莫林斯維爾網球教練艾普泰德（Clem Apted）表示：「她是個很好的總理，但我覺得開支實在太多了，會令國家破產。」

阿德恩被批評的另一點是她未有兌現帶領政府改變的承諾，當地樓價為本地家庭收入中位數的7倍，政府當初大肆宣揚在10年內建造10萬間高質素可負擔住宅，抑制樓市過熱、解決首置人士因難上車問題。不過去年9月，阿德恩政府宣佈會放棄上述目標。而到了今年7月，政府表示只賣出了613間相當於公屋的住宅，也只是原定公屋目標的2%。

新西蘭政治評論員托馬斯（Ben Thomas）說：「阿德恩的能力在武漢肺炎期間很重要，在這個時刻你想讓人認同團結互助的想法。然而就建造10萬間房屋而言，不論你是出於好意抑或羞怯地交出400間房屋，你仍然是完全未能達成預期目標。」

阿德恩重大政策改變方面走得相當艱難。身為聯合政府領袖，她要改變任何法例不止需要工黨的盟友綠黨支持，也需要更保守的新西蘭優先黨支持，但後者並非總是樂意支持。旨在抑制樓市過熱的資產增值稅宣傳多年後，阿德恩去年宣佈工黨不會在她領導下推出此稅項，其中一個理由顯然是她的聯合政府拍檔彼得斯（Winston Peters）不願支持，「我無法取得新西蘭優先黨支持」。

托馬斯認為很難說明彼得斯為阿德恩第一任期帶來多少制肘，而民調顯示工黨在今年大選的支持率不斷上升，甚至可能前所未見地獲得超過50%票數。新西蘭自1996年實施現行的政治制度以來，從未有單一黨派贏得過半數議席，總是要多黨籌組聯合政府。阿德恩一旦贏得國會多數，便可更容易推懂政策改革。

美國有線新聞網絡

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