美中角力｜美聯邦通訊委員會調查中國聯通 是否構成國家安全威脅

（北美通訊）美國聯邦通訊委員會（The Federal Communications Commission）發出信件，要求司法部及其它聯邦機構，詳細分析中國電訊商中國聯通（China Unicom）在美營運，是否對美國構成安全風險。

信件指出，各政府部門需要研究中國聯通是否受中共操控，以及美國是否有相應措施，解決潛在隱患，要求有關行政部門在下月16日前回信。上月，委員會專員羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）表示，當局需盡快完成檢閱，決定有關企業是否對美國國家安全構成威脅。

早於2019年5月，聯邦通訊委員會已全票通過，否決另外一中國電訊商、中國移動在美國提供通訊服務的資格。委員會指出，中國政府可以借中國移動在美國從事間諜活動。

今年4月，聯邦通訊委員會發出詳細警告，表示可能關閉中國電信、中國聯通、太平洋網絡有限公司及其子公司ComNet（USA）在美業務。這三間涉事公司的駐美分部，均促請委員會切勿取締其在美營運資格。

今年6月1日，中國聯通美國分部向委員會提交文件指出，過去20年，公司一直配合委員會相關規管，與美國執法機構展開合作，以及為美國通訊市場作貢獻。公司暫未就事件作出回應。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！