泰國抗爭｜泰反王權 港抗極權 兩地「無大台」示威者創意抗爭異同

泰國持續3個月的反政府及王室特權示威浪潮升級，示威者周五與警方爆發衝突，警方以水炮驅逐示威者，示威者以傘陣頑抗。分析指泰國的示威與去年香港的抗爭類似，戰略都是強調流動性及變通，而且大多數是學生或年輕人組織及參與。泰人亦與港人一樣發揮無限創意，例如將電影或動畫主題滲入示威活動，增加象徵性。

彭博社分析認為，過去數十年泰國的街頭示威大多以當局鎮壓或軍事政變結束，社會其後大致回復正常，但今次的情況較例外。以學生為主的示威者並非以爭取權力為目標，而是希望從根本上改變政治體制，他們勇於批評王室、要求收緊王室特權。

本周被捕的示威領袖巴利（Parit Chiwarak）透過信件公開呼籲繼續在全國各地舉行示威，他說示威者要懂得變通、避免在同一地方過夜，類似的戰略亦曾應用在去年香港或其他國家的示威。

香港去年的反送中強調「Be Water」、「無大台」，泰國的示威在無明顯領袖下主要依賴社交網動員和組織活動，更匯集各種各樣的團體，從LGBTQ維權人士、環保主義者以至南部的馬來人穆斯林分離主義團體都有。而參與示威的有不少都是泰國學生及年輕人，與去年香港抗爭相似，有示威者更表示是受香港抗爭啟發決定親身上街反抗。

泰國示威者亦與港人一樣充滿創意，本港有充滿幽默感的文宣，或改詞的經典如《孤星淚》革命歌曲等表達訴求。泰國就引用電影或動畫主題在示威中。在7月尾一場示威活動，泰國數百名示威者圍着曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）轉圈跑抗議，稱就似倉鼠在跑輪上跑一樣，並唱出改編歌詞的哈姆太郎卡通主題曲，配上如「最美味的食物就是納稅人的錢」等揶揄政府字句。

而與香港「五大訴求、缺一不可」手勢一樣，泰國人也選定《饑餓遊戲》中舉起三指的反抗手勢，成為他們的專屬抗爭手勢。三指手勢是代表了對和平、自由、手足情誼的追求。

另彭博社指，即使當局鎮壓街頭示威，當局仍要尋求平息社交網上的討論，處理人們對社會不公、腐敗和濫權的不滿情緒，這些不滿情緒加劇社會對示威的支持。

泰國烏汶大學政治學系主任提提蓬（Titipol Phakdeewanich）表示，「由於示威從社交網發起，故示威的勢頭依然存在」，他又稱即使有示威領袖被捕，亦會有其他新的領袖出現，「政府的策略有機會造成反效果，最終導致更多人參與」。

彭博社／《蘋果》資料室

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