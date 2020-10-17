美國大選｜TikTok網紅催谷拜登答問會收視率 但仍未能擊敗特朗普

社交網一名KOL在網上催谷民主黨總統候選人拜登政見答問會在YouTube的收視率，務求擊敗競逐連任的美國總統特朗普，呼籲追隨者一同「出蠱惑」。可惜最終未能扭轉結果，特朗普答問會在YouTube的收視率拋離拜登。

拜登周四在美國廣播公司節目進行答問會，而特朗普則在全國廣播公司接受形式類似的節目，代替因特朗普感染武漢肺炎而取消的第二場總統候選人電視辯論。

在Twitter有近90萬追隨者的格林（Hank Green）於TikTok上載影片，懇求粉絲周四動用「每一部手機、電視和電腦」一同收看拜登的答問會。他這則影片有120萬次點擊率、超過2.1萬則留言，但未知有多少人實際響應他的號召行動。

結果拜登在電視收視方面略勝，根據收視調查公司尼爾森的數據顯示，周四晚上8時至9時，有1,390萬觀眾收看美國廣播公司拜登的答問會，而把電視頻道鎖定全國廣播公司和MSNBC收看特朗普答問會的只有1,310萬觀眾。

截至周五中午，經YouTube收看拜登答問會的只有290萬人，相反，收看特朗普答問會的則有470萬人。《紐約郵報》評價兩人的答問會，形容兩者十分不同。全國廣播公司新聞主播格思里（Savannah Guthrie）對特朗普咄咄逼人，開首20分鐘連番追問他有關白人至上主義和陰謀論的議題，更借勢形容他是「某人的瘋癲叔伯」，有態度輕浮的民眾向特朗普說他微笑時顯得英俊。

拜登的答問會就顯得平淡如水，美國廣播公司新聞主持斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopolous）並沒提問尖銳問題，對拜登兒子亨特與烏克蘭及中國交易電郵被披露一事提也不提，事後坊間對答問會內容也興趣缺缺。

美國《紐約郵報》

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