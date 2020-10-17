新加坡敢言少年余澎杉與未成年女交換裸照被起訴 政治庇護身份或終止

新加坡敢言少年余澎杉（Amos Yee）曾因公開批評前總理李光耀而被判監，3年前向美國尋求政治庇護獲得接納，但他近日被揭與未成年少女互換裸照等，被起訴涉兒童色情罪名，其庇護身份或被終止。

余澎杉在2015及2016年分別侮辱新加坡建國總理李光耀，以及因冒犯回教徒和基督徒而兩度被判監，他在2016年12月前往美國芝加哥尋求政治庇護，並於翌年9月獲批。

現年20歲的余澎杉周五因涉嫌索取及管有兒童色情物品被起訴，檢察官指他在去年4至7月間，與一名德州14歲少女交換裸照，而該名少女在訊息中不斷謊報自己年齡，余澎杉更曾經要求少女在Whatsapp的個人資料中，刪除自己的年齡。

今次已不是余澎杉首次捲入孌童的指控，他開設的YouTube頻道曾經有內容談及孌童，該頻道後來被刪除。檢察官亦指，余澎杉開設了一個孌童癖論壇。

禮頓刑事法院（Leighton Criminal Courthouse）將他的保釋金定為100萬美元（約780萬港元），並禁止他在候審期間使用互聯網，將於11月5日再進行聆訊。若然他最終被定罪，他的庇護身份將可能被取消。

美國《芝加哥太陽報》/新加坡《聯合早報》/《星洲日報》

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