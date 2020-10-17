泰國抗爭｜敢於挑戰王室議題禁忌 學生領袖：冒被捕風險抗爭因抱國家變真正民主願望

王室議題一向是泰國禁忌，更遑論要改革甚至廢除王室。不過今年7月爆發的泰國學生運動，大膽提出改革王室，中央社指能夠啟發他們勇敢提出訴求，跟香港去年的反送中抗爭有直接關係。

對泰國人來說，王室、宗教和國家是立國根本，王室的存在不可動搖，在公眾場合根本不可能聽到批評王室的聲音，因為泰國擁有最嚴厲的冒犯君主法，根據泰國刑法第112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高將被判處15年徒刑。

這些禁忌在今年夏年開始被衝破。泰國學生團體「自由青年」（Free Youth）在7月18日號召示威，直至10月中該團體一共在曼谷發起過6次大型街頭抗議，全國各地還有多次大大小小的示威活動，不單提出政府修憲、解散國會等訴求，更有批評王室特權的聲音。

在10月14日，有示威者向載着王后素堤達與提幫功王子的車隊，做出象徵反抗的三指手勢，更有人向車隊高呼「我們的稅金呢？」，矛頭指向王室一直被批評揮霍無度。

當天在場的26歲青年賽耶（Saiye）表示，今年的運動已扭轉了王室議題是禁忌的現象，「如果不是現在，那是甚麼時候？現在就是為這個議題反抗的最好時機」。即使不幸被捕會遭受重罰，賽耶仍直言：「就算要害怕，我們都要討論這件事，我們可以害怕，但我們要懂得處理這種恐懼。」

有保守派人士批評學生提及王室改革是不愛國行為，但學生領袖之一達貼（Tattep Ruangprapaikitseree）指王室不等於國家，「人民才是國家權力最高的主人」。他還希望日後泰國可以有民主的憲政體制，「王室必須在這一體制之下，權力只限於憲法規定範圍，而且不能干涉政治」。

另一領袖帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）亦指出，學生承受被捕風險仍敢於抗爭，是因為抱着泰國能夠成為一個真正民主國家的願望。

令泰國學生敢於表達訴求，正是受去年香港的反送中運動啟發。達貼指兩者的性質都很相似，都是與政府抗爭，走上街頭的年青人年齡相約，「所以可以說他們的運動，是我們學生運動的一個靈感泉源」。

達貼投身政治運動亦跟香港有關係。前香港眾志成員黃之鋒2016年10月訪問泰國，準備參加紀念泰國法政大學大屠殺事件40周年活動，卻被泰國警方在機場扣留10多個小時，為當時接機學生之一的達貼帶來極大震撼。他說：「我們知道海關是政府控制的，如果一個正常人連想入境都不能，就說明這個國家體制有問題，這是第一次讓我覺得這個國家問題很嚴重，需要做些甚麼。」

中央社/《蘋果》資料室

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