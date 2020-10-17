泰國抗爭升級｜被補人士扣押於邊防警署 禁見人權律師去向惹關注

泰國示威衝突持續，周五再有多最少12名被指帶頭的示威者被下發拘捕令，使過去4日被捕的人數增加至最少63人，當中包括示威發起人之一的帕努彭(Panupong “Mike Rayong” Jadnok)。負責協助被捕人士的泰國人權律師團（Thai Lawyers for Human Rights）代表指，會嘗試與被捕的人士聯絡。不過，有泰國傳媒早前就指，警方曾經阻止被捕人士與人權律師團的律師見面。

泰國當局指，所有被捕的示威者將會被集中送至距離首都曼谷45公里巴吞他尼府(Pathum Thani province)的邊境巡防局(Border Patrol Police)第一分區警署。泰國邊境巡防局成立於1951年，隸屬泰國皇家警察編製，但享有較高的自主權，專責邊境保安及反動亂。巡防局的裝備精良，具有準軍事化的力量，局內不少高層都是由退伍軍人出任。

曼谷郵報/CTN News

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