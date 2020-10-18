美國大選｜拜登再被爆涉兒子與哈薩克權貴生意 Twitter員工揭公司彌漫反特朗普情緒

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特(Hunter Biden)，被揭與烏克蘭及中國的交易往來電郵後，再有英國傳媒披露亨特與中亞國家哈薩克的權貴也有生意往來，將對方引領進美國投資，而拜登亦曾跟這名權貴見面合影。

英國《每日郵報》報道，2012至2014年間，當時拜登正出任副總統，亨特作為中間人，與哈薩克強權領袖、前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的親信拉基舍夫(Kenes Rakishev)有商貿合作。

拉基舍夫出身政治世家，父親多年來出任哈薩克工商會領袖，岳父是哈薩克現任國防部長，他本人則是企業家。英國《每日郵報》聲稱由哈薩克「反貪腐運動人士」取得電郵，顯示亨特與拉基舍夫有聯繫，並試圖讓他到紐約、首都華盛頓以及內華達州一間礦業公司投資。亨特也到過哈薩克首都阿斯塔納(Astana)洽商。

透過亨特的網絡，拉基舍夫成功投資100萬美元(780萬港元)給製片家亞歷山德拉克里(Alexandra Forbes Kerry)，她是民主黨曾參選總統的前參議員克里(John Kerry)之女。

拉基舍夫多次尋找西方商業夥伴都出現問題，原因是他的財富來源成謎。國際金融公司(International Finance Corp)就因為他與哈薩克統治層的關係導致負債問題，而退出雙方正商議的交易。

亨特與哈薩克權貴的交易，拜登也未能撇清，報道刊出一張照片，見到拜登與亨特、拉基舍夫一起留影。亨特與拉基舍夫也有私交，電郵中會談及自己與家人度假的細節。拉基舍夫也稱亨特為「我的兄弟！我另一位母親的兄弟！」

受亨特電郵事件影響，拜登與特朗普的民調支持度差距縮窄，美國IBD/TIPP全國追蹤調查周六顯示拜登的支持度有50%，自周一下跌了2個百分點，特朗普支持度有43%。

《紐約郵報》披露亨特與烏克蘭和中國的交易，很可能打擊拜登的選情，社交網Twitter以報道內容來源跟黑客取得的資料有關，違反公司原則，因此禁止轉發這則新聞，《紐約郵報》的Twitter賬戶也被禁言超過一日。《紐約郵報》發文抨擊Twitter，指該公司多名高層人員一直是「反特朗普」兵團之一，曾發過帖文攻擊特朗普，高調表態希望拜登贏得大選。

Twitter一名高級工程師8月18日發帖說︰「趕他(特朗普)走，該死的狒狒。」一名任職近9年的管理人員稱特朗普為「該死的蠢蛋」，他發文說要「在選舉中壓扁他(特朗普)」、「受武漢肺炎嚴重折磨之餘，同時受到徹底羞辱」，在另一則帖文中，他則幻想特朗普要接駁呼吸機。

另一名Twitter工程經理早於2017年1月發文指特朗普應「死於火海中」，一年後，他在新年「賀辭」帖文中寫道︰「2018年快樂！特朗普死了！」亦有不少Twitter員工鼓勵大家以金錢贊助拜登和民主黨。Twitter網站誠信部門(Site Integrity)總監羅斯(Yoel Roth)曾把白宮官員比喻為納粹，又批評特朗普是種族主義者。而羅斯領導的團隊負責偵測平台上的受操縱資訊、垃圾和誤導資訊等等。

Twitter發聲明回應《紐約郵報》的查詢，指公司不會基於政治取態來錄取員工，也會完全支持他們的員工有自由表達的權利。

美國《紐約郵報》/英國《每日郵報》

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