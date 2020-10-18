泰國抗爭｜泰名人開腔轟警暴： 暴力從來於事無補 籲示威者注意安全

泰國防暴警察周五發射水炮驅趕和平示威的人群，示威者全身濕透奮力抵抗的畫面，撼動無數人。來自不同國家的大量網民在互聯網發文聲援打氣，泰國多位名人紅星包括南韓人氣男團2PM成員「泰國王子」尼坤(Nichkhun)也在社交網發聲，批評當局暴力清場。

美籍泰裔綽號「泰國王子」的尼坤在Twitter向690萬名追隨者表示︰「使用暴力是我不能袖手旁觀的事，暴力從來都於事無補，我希望所有人都安全，好好照顧自己。」

除了人氣歌手聲援，剛奪得泰國環球小姐后冠的歐巴丹(Amanda Obdam)也在Instagram上載一張照片，見到一名身材瘦削的示威者坐在路中心，一夫當關淋着大雨面對前方列陣的防暴警察。她寫道︰「一圖勝千言。夠了！暴力永不能解決問題，你的工作是保護人民而不是傷害他們。」

2017年泰國環球小姐冠軍、目前任歌手及模特兒的龐勒特拉普(Maria Poonlertlarp)，在facebook上載一段影片，以泰語和英語批評當局對待示威者的手法「完全不公平」，「人們被滅聲，不敢再談論雙重標準和濫權問題。」她說得落下淚來︰「數十年來泰國有許多不公義的事，為了民主要和政府抗爭。」

泰國人氣偶像女子組合BNK48成員Milin Dokthian在社交網發文，呼籲示威者注意安全，「如果我們有真正的民主，那麼我們就不必說『注意安全』。」

泰國演藝圈與商界利益環環緊扣，一向少有就政治問題表態，這次卻有多位名人敢於支持示威者。戴着頭盔面罩周六跑到街上抗議的18歲商科學生敏(Min)說︰「他們是接近政府的精英，他們的聲音很關鍵。」

有人表態支持，但更多人選擇沉默，25歲示威者Aim說︰「或者這些人很離地，也可能成長於優越環境，我們會放棄這些人的，因為他們無知而且默不作聲。」

法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！