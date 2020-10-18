美伊角力｜美國尋求延長失敗 聯合國對伊朗13年武器禁運到期撤銷

聯合國2007年對伊朗實施的常規武器禁運在美國強烈反對下周日屆滿，伊朗表示無必要大灑金錢買武器。

伊朗外交部在Twitter發表聲明表示，由今天起伊朗「可在無法律限制下從任何來源採購任何必要武器和設備」。外長扎里夫（Javad Zarif）在Twitter發文，說「今天伊朗與世界的防禦合作正常化，是多邊主義和本地區和平安全的勝利」。

聯合國安理會2007年通過決議，向伊朗實施武器禁運。伊朗與伊核問題六國（中國、俄羅斯、法國、德國、英國、美國）2015年7月達成伊朗核問題全面協議後，聯合國安理會通過2231號決議，決定維持聯合國對伊朗武器禁運至本月18日。

美國前年退出伊朗核協議，今年8月在聯合國安全理事會會議上，尋求延長對伊朗武器禁運，在中國和俄羅斯反對下未獲通過。美國國務卿蓬佩奧當時警告中俄，不要無視重啟聯合國對伊朗制裁的要求，又表明一旦中俄拒絕，美國一定會向兩國究責。

美國上月單方面宣佈恢復所有聯合國對伊朗的制裁措施，蓬佩奧批評伊朗無履行核協議規定，安理會亦未有延長對伊朗禁運武器的制裁，因此美國有權行動，恢復聯合國早前所有對伊朗的制裁，包括武器禁運，令世界更加安全。

路透社

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