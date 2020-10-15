國際那些人｜宣讀10項改革王室訴求第一人 泰抗爭女學生領袖：我知道人生永遠改變了

泰國民主運動持續多月，年輕示威者仍在堅持爭取國家以及王室改革，曼谷政府近日加強打壓，拘捕多名領袖，包括年僅22歲的學生領袖帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）。帕努沙亞是今次泰國民運最為人熟悉的面孔之一，她說自10歲起已質疑為何要崇敬王室，亦是第一個讀出要求改革王室十項訴求的人，「我明白當我讀出十項訴求之後，我的人生就永遠改變了，但我仍然要這樣做」。

帕努沙亞有個小名「Rung」，在民運熱火朝天之際，她8月10日在一個集會上讀出要求王室改革的10項訴求，正面挑戰傳統王權，當中包括要求增加王室財產的透明度，並廢止王家誹訪法。侮辱誹謗泰國王室是嚴重罪行，最高可判囚15年，當時小妮子說︰「當我離開講台，我感到開闊了界限，解開了人們議論王室的限制。」

泰國王室形像大受衝擊，人們批評的聲音越來越響亮，政府周四向曼谷頒佈緊急狀態令，企圖平息反政府示威，同時大舉拘捕示威領袖。帕努沙亞在社交網直播，批評政府「打壓是非法的，因為在民主體制，我們有權集會」。數小時後，警察突擊帕努沙亞身處的酒店房間，把她帶走。周三的示威活動中至少有22人被捕，當中包括帕努沙亞，政府警告會採取法律行動，對付這班「誹謗王室」的人。

泰國民運有一部份是受到香港民主運動啟發，示威者要求全面推翻軍頭巴育的軍政府，批評現政權只為精英服務。

帕努沙亞1998年在暖武里府一個中產家庭出生，家人經營汽車店。她說自10歲起已質疑王權，當時她整個社區的街坊都湧上街頭，向王室車隊致敬，「我記得我在想︰為甚麼我要去？為甚麼他們要強迫我去？為甚麼大家要下跪？」

2014年她15歲時見到泰國政變後，形容自己變得更「激進」，「軍人無權管治國家，那時所有廣播內容都只是宣傳……沒有人應比其他人更重要、更尊貴」，可是這句話說出來也是罪。

人權組織「人權觀察」表示，2014年政變後，至少有9名抗爭領袖在過去兩年人間蒸發。帕努沙亞在周四被捕之前，與其他學生領袖都已身負數項控罪，包括煽動罪，最高可判監7年。即使面對強權壓迫，帕努沙亞仍然盡量把握有限的自由和時間，到曼谷以外的地方參加集會，發表演說，協助組織集會。

法新社

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