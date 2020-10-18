英國脫歐｜高文浩：準備好無協議脫歐 或採「澳洲模式」脫歐

英國內閣辦公室國務大臣高文浩（Michael Gove）周日在英國《泰晤士報》撰文，他說英國不想走到無協議脫歐這一步，但也不願「無限期雙手被綁」，冀能塑造自己的未來，他說政府已為無協議脫歐做好準備，包括協助商界應對新的貿易環境，降低脫歐初期的衝擊。

高文浩表示英國政府本來希望採取「加拿大模式」的自由貿易協議（FTA），與歐洲互免關稅，維持雙方的經貿關係，但對方最初應允後又在最後一刻改變立場。他說除非歐盟能作出根本改變，否則英國將會採取「澳洲模式」脫歐，在世界貿易組織（WTO）的框架下與歐洲經商。他指英國並不希望走到無協議脫歐這一步，路途中將會面臨挑戰，但如果要在「無限期雙手被綁和（英國）能夠塑造未來」之間作出選擇，答案非常明顯。

高文浩指脫歐過渡期後英國企業從貨物清關到陸路運輸，各方面都要面對新環境，他形容企業積極、靈活及富有想像力地應對挑戰，並意識到將來歐盟以外地區的一些新機會。他說政府正盡力採取連串措施，協助民間應對變化，包括成立專門網站解釋出入口規定；調整新的資訊科技系統，方便貨物能夠自由流通。此外還會在脫歐後最初數個星期，快速追蹤必要貨物的往來，避免歐盟的官僚拖延物資運送。

文章又指英國政府正尋求在歐洲以外開拓新市場，包括已和日本達成協定，屆時英日之間的貿易條款，將比歐盟的友善得多，最後高文浩強調，英國脫歐意味歐洲也受到影響，他將繼續與對方合作確保過程順利。

路透社／英國《泰晤士報》

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