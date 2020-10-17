美國大選｜民主黨選民踴躍提早投票人數破紀錄 分析：但不代表拜登會贏

受武漢肺炎疫情影響，美國今屆大選提前投票反應踴躍，多個州分都出現破紀錄人數，截至周五已有超過2,220萬人透過郵寄或親臨票站投了票，有學者表示差不多是2016年大選同期的十倍，當中主要是民主黨選民。有分析指出，即使在提前投票階段民主黨選民大幅拋離共和黨選民，也不代表民主黨總統候選人拜登可以勝出。

德州周二已打破歷年以來提前投票首天的人數紀錄；喬治亞州周一是公眾假期仍錄得逾12萬人投票同樣破紀錄；搖擺州俄亥俄州已有逾230萬人郵寄投票，是上屆2016年大選的兩倍。多個票站出現長長人龍，有選民甚至要排隊11個小時。由於人數遠超預期，有票站出現混亂情況。

39歲律師以西結(Tunde Ezekiel)是民主黨人，他周四在阿特蘭大提前投票，因為他要確保自己有機會踢走特朗普，「我不知道投票日會發生甚麼事……而我不想冒險。」

在提前投票的選民之中，民主黨人比共和黨人多達一倍，主要是因為民主黨選民極渴望把總統特朗普趕出白宮，除了考慮到疫情關係，也有人因為近來美國各地的反種族歧視示威而決定提前投票。

值得留意的是，有不少年輕選民都選擇了提前投票，可能是2008年奧巴馬時最多。有調查發現，有40%大學學生表示如果特朗普勝出他們計劃舉行示威，60%表示會批評合資格但不去投票的朋友，相比之下，只有3%學生表示如果拜登勝出他們會計劃示威。

有學者估計，觀乎提前投票反應熱烈，本屆大選的最終投票率可能會是1908年以來最高。「簡直瘋狂。」佛羅里達大學政治學者麥克唐納(Michael McDonald)說，經他的數據分析，今屆提前投票人數是2016年同期大約十倍，「我們能肯定將會出現高投票率」。

特朗普一直淡化武漢肺炎疫情，同時質疑郵寄選票可能出現舞弊，都令他的支持者不熱衷於提前投票，但分析認為，共和黨人一向動員力強，他們可能會在選舉日才湧現，足以扭轉局面，因此現階段即使民主黨人投票踴躍佔了優勢，也不代表拜登一定會贏。共和黨民意調查員庫維隆(John Couvillon)也相信不少共和黨支持者會去投票，只是擔心最後一天才衝刺儼如一場豪賭，11月3日投票日可能出現多項變數，例如天氣狀況和疫情，將會影響投票意欲。「若你把所有希望都放在一天投票，會相當高風險。」所以即使跟特朗普不同調，共和黨陣營仍鼓勵支持者及早投票。

政治局勢瞬息萬變，一天也嫌長，民主黨人不敢自滿，民主黨數據策略師博尼爾(Tom Bonier)說︰「情況是很令人鼓舞，可是三星期有如一生那麼長。」

美聯社/英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！