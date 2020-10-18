美國少女1984年失蹤懸案35年 真兇終揭為州長前候選人

美國36年前發生一宗12歲少女失蹤的懸案，當地警方最近終於成功偵破案件，真兇竟然是一名曾競選愛達荷州（Idaho）州長的男子，他曾刻意介入調查工作，但反而欲蓋彌彰，最終東窗事發被捕。

曾於2018年以共和黨人身份競選愛達荷州州長的潘基（Steven Pankey），周一在位於默里迪恩（Meridian）的寓所被捕。地方檢察官魯爾克（Michael Rourke）指他涉嫌綁架和殺害少女馬修斯（Jonelle Matthews），10月9日被大陪審團起訴一級謀殺罪、二級綁架罪和暴力罪行，該名12歲少女在1984年12月於科羅拉多州韋爾德縣（Weld County）失蹤。

魯爾克指出目前沒有「明確的DNA證據」連結他與被害少女，但其他不同證據皆顯示潘基極有可能是真兇。在馬修斯失蹤後，潘基刻意和當局保持聯繫，「多年來不斷想讓自己可以參與調查當中，但他說的內容隨着時間流逝，變得不一致及看似和案件有所牽連」。魯爾克又指潘基曾經報紙、電台和互聯網等途徑，搜索與馬修斯相關的資料。

馬修斯失蹤多年後，遺體於2019年7月在科羅拉多州格里利（Greeley）一處水管維修地盤被工人發現，死因「被確定是頭部中槍」。根據起訴書指，潘基在馬修斯失蹤的當年是持有槍械。

魯爾克稱，當局2018年中開始將調查重點落在潘基身上，促使調查員再檢視證據進行及進行新的問話。潘基在2019年9月一次訪問中，透露自己正被警方以涉嫌謀殺進行調查，同時補充指他不認識馬修斯及其家人，但法庭文件指潘基「曾監看學童從受害者就讀的學校走回家」，而潘基在馬修斯失蹤時居住在距馬修斯家約3.2公里的地方，屍體被發現的地方大約是潘基寓所以北約16公里。

儘管案件仍未開始正式的審判，但科羅拉多州格里利警察局局長鍾斯（Mark Jones）指，馬修斯的家人對事件的發展「感到真誠的欣慰和激動」，他還說：「在過去的三十多年，馬修斯的失蹤，為我們社區帶來很多懸而未決的問題和空白......我相信這新發展將幫助馬修斯一家、他們的朋友和我們的社區，從這可怕的罪行中得到解脫和治療。」

美國有線新聞網絡

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