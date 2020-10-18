英媒爆料：英前大使與CNN女記者有過婚外情 涉嫌洩密曾被美調查

英國《太陽報》周六爆料，指一名前英國駐美大使在任時曾因涉嫌向情婦兼美國有線新聞網絡（CNN）前記者洩露白宮秘密，而「史無前例地」被美國司法部調查。

報道指已婚42年兼有兩孩的達羅克（Kim Darroch），2015年獲委任為駐美大使，2018年初開始與同樣已婚的科辛斯基（Michelle Kosinski）發生關係，持續至少幾個月。

美國政府官員2018初開始對科辛斯基多篇獨家報道「大感驚奇」，包括2月爆時任中情局局長蓬佩奧獲提名為下任國務卿、蓬佩奧任國務卿後密訪北韓游說釋放三名美國公民計劃的報道、俄羅斯前特工斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒2018年3月於英國遭神經毒劑襲擊後美國將對「幕後黑手」俄羅斯報復等。

達羅克向司法部強烈否認是爆料人或有任何不當行為，美國當局最終認為他清白。不過，美國調查盟友英國的在任駐美大使洩密，相信是首次。

達羅克去年7月因為批評特朗普「笨拙」、「無能」等的外交密電曝光，黯然辭職。科辛斯基數月後亦離開CNN。

英國《太陽報》

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