泰國抗爭｜13萬人聯署促德國列泰王為「不受歡迎人物」 政府出手禁制

泰國爆發反政府及王室特權示威浪潮之際，有網民早前在網上請願平台「Change.org」發起聯署，要求把泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在德國列為「不受歡迎人物」，泰國當局周五以涉嫌違反《電腦犯罪法》為由，禁止用戶訪問聯署網站。

聯署信以泰文、英文及德文寫上，內容是呼籲德國把泰王哇集拉隆功列為「不受歡迎人物」，不准他繼續「在德國居住」。在獲得約13萬聯署後，泰國數碼經濟及社會部周五以涉嫌違反《電腦犯罪法》及《賭博法》為由，禁止在當地訪問聯署網站，隨後即使在國外也未能訪問聯署網站，相信或已下架。

哇集拉隆功自2016年繼位後，長期旅居德國，今年更被德國傳媒揭發他在泰國爆發武漢肺炎疫情之際留在德國，並「包起」巴伐利亞阿爾卑斯山脈的四星級水療酒店，讓妃嬪等入住，惹來外界批評。

德國外長馬斯在德國議會回答提問時指出，德國政府清楚表明「有關泰國的政治行為不應在德國領土上進行」，他補充德國「會永遠反對在我們國家處理他國事務的賓客」。

英國廣播公司／德國之聲/《蘋果》資料室

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