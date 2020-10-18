涉販毒洗錢　墨「教父防長」美落網

有「教父」之稱的72歲墨西哥前國防部長西恩富戈斯（Salvador Cienfuegos，圖），上周四在美國洛杉磯機場被捕。他涉於2015年底至2017年初受賄串謀生產及走私數千公斤的可卡因、海洛英、甲基安非他命和大麻到美國。

西恩富戈斯去年在紐約被控串謀參與跨國販毒和洗黑錢罪。控方指截獲的訊息紀錄顯示，他向販毒集團H-2保證，軍方不會對該集團採取行動，並會對付其對手，又介紹販毒集團高層給其他受賄官員認識。西恩富戈斯還被控向販毒集團領袖洩露美國執法機構調查，以及涉案的證人和線人的身份，導致一名被販毒集團誤以為有份協助美國政府調查的人被殺害。

美國當局指H-2以桑切斯（Juan Francisco Patron Sanchez）為首；墨西哥當局則指他是販毒集團Beltrán Leyva的首領，2017年被海軍擊斃。

包庇黑幫犯下無數罪行

美國當局在法庭文件中指出，西恩富戈斯於2012年至2018年在任期間，該販毒集團在美國各地都有分支，包括洛杉磯和紐約。該集團在墨西哥被控走私數百件武器和犯下「無數可怕的暴力罪行，包括虐待和謀殺，以抗衡同行的競爭、爭奪地盤和使與執法機構合作的人噤聲。」

西恩富戈斯前日以視像形式在洛杉磯出庭，被拒絕保釋至周二聆訊，一經定罪可被判囚逾30年。

美聯社/路透社/法新社