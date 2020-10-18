日本首相外訪｜菅義偉首次外訪赴越南印尼 欲拉攏聯盟制衡中國

日本首相菅義偉周日展開上任後首次外訪，將先後前往越南和印尼，美聯社分析認為，菅義偉預料會透過此行，鞏固日本在東南亞經濟及防衞上的聯繫，與周邊國家共同抗衡中國，並延續前首相安倍晉三的路線。

分析形容，菅義偉這次選擇以越南、印尼為目的地，部份原因與武漢肺炎疫情有關，加上身為日本最重要盟友的美國即將舉行大選，因此行程只限於亞洲。安倍在位時一直扮演日本「首席推銷員」的角色，評論相信菅義偉將延續安倍時期的外交政策，擴大日本在區內的軍事和經濟影響力，外界預料菅義偉將與越南簽署雙邊防衞設備和技術轉讓協議，向外輸出日本製的軍事設備。

文章指菅義偉上任後一個多月以來，至今的表現褒貶不一，在反應較好的措施中，他要求內閣加快批准廢除日本社會沿用多年的「印章」制度，國民簽署商業和政府文件時無需再蓋章。菅義偉也推動調低手提電話收費，提倡官方和企業廣泛採用電腦和互聯網。他同時把不育治療列入保險覆蓋範圍，藉此紓緩日本出生率低及人口萎縮的問題。

不過菅義偉亦有不少決策及舉動引起爭論，例如他周六到靖國神社獻祭品，預料將引來中國、南韓等鄰國關注，而月初的「學術門」也引起風波。菅義偉拒絕任命6名科學家進入「日本學術會議」，令民間質疑他遏制學術自由，對此菅義偉堅稱自己的決定合法，指學者晉身委員會需得到公眾認可。

文章續指，「日本學術會議」成立於1949年，但多次反對政府在大學研發軍事科技及為此類研究提供資金。受到「學術門」影響，菅義偉內閣的支持率已從上任時的60%以上，降至目前的50%左右。

東京工業大學社會學家西田亮介（Ryosuke Nishida）表示：「菅義偉目前推出一些受普遍民眾歡迎或容易理解的政策，政府明顯是為了維持較高支持度，他大膽一步步地改革，這是他的策略，令他的政府看來好像取得成果。」不過，西田亮介認為菅義偉「似乎欠缺意識形態或政治目光」，「他未能闡述中長期目標令人擔憂……看來他所做的一切都是為了選舉」。

美聯社

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