熊出沒警報｜日本熊頻傷人 襲溫泉旅館住客 秋田婆婆爆頭骨慘死

日本多地近期頻頻發生熊襲擊人類的事件，造成多人受傷，秋田縣一名八旬婦人更遇襲死亡，有人估計有可能因為在森林的食物不足，熊被迫走到人類的居住地覓食，多個地方政府因而發出警報，提醒平民外出時要小心。

位於日本北陸的石川縣最近發生多人被熊襲擊受傷的事件，加賀市周六上午就有2名女性遇襲頭部受傷，幸好二人意識清醒沒有生命危險，市政府還接獲通報1名男性也遇到熊襲擊。

石川縣白山市周五更連環有人被熊襲擊，1名90多歲男子被家人發現頭部流血倒臥在田中，住在附近的1名60多歲女子也被熊襲，兩人都身受重傷。這隻熊後來躲進民居的倉庫中，兩名負責捕獵的獵友會男性在圍捕過程中受到輕傷，最終該隻熊被射殺。當地居民猜測，熊可能是為了吃柿子而來。

東北地區的秋田縣亦有1名83歲女性日前遭熊襲，造成頭蓋骨骨裂等重傷，後來傷重不治，這是該縣今年以來首名被熊襲擊致死的人。秋田縣警方表示，目前已有8人因熊襲擊受傷，雖然比去年同期的11人少，但目擊熊出沒的報告多達810宗，較去年同期的619宗大增。

秋田縣已將原先的熊出沒注意情報，提升到「警報」的級別，秋田縣政府自然保護課的官員亦呼籲，熊在接近冬眠時期會為了覓食頻繁活動，民眾外出時最好攜帶能發出聲音的收音機或鈴鐺等物品。

日本溫泉熱門地點群馬縣，更出現熊襲擊溫泉旅館住客的事件，當地沼田警署表示，1名61歲男子正準備前往浸泡露天溫泉，卻突然被熊攻擊，令他手部及腳部多處受傷，幸好都只是輕傷，據悉在旅館範圍內發現有大量核桃殼，估計這隻熊是找東西吃。

日本產經新聞報道指，群馬縣自入秋以來，熊出沒人類居住地的機會和危險愈來愈高，主因是熊平常吃的食物減少，被迫擴大其出沒範圍。

早前新潟縣自2001年後，再發生黑熊殺人事件，政府首次發出「熊出沒特別警報」，當地官員也指出今年森林中的水果和其他食物減少，令熊要跑到人類的居住地覓食，帶來不同危險。

中央社/《蘋果》資料室

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