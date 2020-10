梅拉妮婭轟昔日好友新書爆料 「她根本不了解我」

美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)的前高級顧問及前好友沃爾克奧費(Stephanie Winston Wolkoff)出書大爆白宮內幕,惹怒了梅拉尼婭,第一夫人周五再度撰文批評她,指沃爾克奧費根本對她所知不多。

沃爾克奧費的新書《梅拉尼婭與我:我與第一夫人的友誼起跌》(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady)於9月1日出版,內容提及梅拉尼婭與第一女兒伊萬卡明爭暗鬥關係不睦,以及作者自己與梅拉尼婭的交往。梅拉尼婭在白宮網頁刊出文章,不點名批評新書內容是「卑鄙說法」。

文章寫道︰「這個人說她造就了我,即使她根本不了解我,這個人在我丈夫成為總統之後就攀附上我。這個女人偷錄我們的電話內容,公開我的部份談話內容卻不盡不實,然後寫了一本八卦書籍企圖扭曲我的形象,她的回憶錄包括把她久遠以前意外導致的傷病,以及她和他人自招的不利新聞消息都歸咎於我。」梅拉尼婭又批評她從沒檢討自己的不誠實行為,「這種人只會關心自己的個人事務,而不是去幫助別人」。

梅拉尼婭又批評傳媒,只關注她積極工作的「瑣碎事情」,機會主義者利用她的善意去尋求自身利益,她希望傳媒可以集中注意力在「我們的下一代」。

司法部日前已向首都華盛頓巡迴法庭入稟控告沃爾克奧費,指她的新書違反保密協議。

美國有線新聞網絡指出,目前美國面對不少重大新聞,例如總統夫婦感染武漢肺炎、全球疫情、美國大選等等,沃爾克奧費的新書本來並沒獲得太大關注,梅拉尼婭的文章反而令人重新留意到這本書。

美國有線新聞網絡

