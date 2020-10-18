泰國抗爭●不斷更新｜示威者決定以勝利紀念碑為主集會場地 氣氛和平 多個鐵路站暫時關閉

泰國反政府及王室特權示威浪潮進入第五日，抗爭者號召今日再到附近的空鐵（BTS）或地鐵（MRT）鐵路站集會，並在下午決定以勝利紀念碑為周日的主要集會地點。政府下令10個空鐵站關閉，地鐵藍色線亦有5個站暫停服務。德新社指數以萬計示威者在全國20個城市冒雨集會，以下為最新進展：

●抗爭者決定以勝利紀念碑為本日主要集會陣地，其次是阿速鐵路站素坤逸路出口

●現場氣氛和平，示威者指今日明顯多了大批中年人士參與聲援，一同高舉三指抗爭手勢

●示威者早前號召當地時間下午3時（本港時間下午4時）在鐵路站集結，政府下令15個鐵路站關閉，並禁止民眾前往部份鐵路站外的行人天橋

●有示威者發起當地時間下午4時（本港時間下午5時）在北欖府一個大型商場外集會

示威者昨亦曾號召民眾到附近的鐵路站集會，警方指叻拋路估計有8,000名穿上黑衫的示威者集結，高呼「（總理）巴育下台」，大羅斗圈有8,000人；烏東素站就有6,000人；蘭甘亨大學就有1,000人，示威者就指集會人數遠遠超過警方的估計數字。在場學生皆舉起象徵抗爭的三指手勢，路過的車輛也響號聲援。

政府周六曾下午關閉曼谷所有鐵路站，後來在當地晚上8時半左右陸續重開。示威領袖帕努彭（Mike Rayong）周六晚被便衣警員帶走，傳媒指警方至少向5名人士發出拘捕令。

聯合國人權維護處境問題特別報告員勞勒（Mary Lawlor）表示有關注泰國抗爭，對當局拘捕並以嚴厲刑事罪起訴行使和平集會及言論自由權利人權分子表示震驚。有網民留言要求勞勒將情況報告聯合國。

美國紐約亦有泰國留學生舉牌聲援家鄉抗爭，要求立即釋放被捕的和平示威者。

Twitter/泰國《曼谷郵報》/《國民報》/德新社

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