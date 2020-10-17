武漢肺炎●全球疫情｜路透：全球單日增逾40萬宗確診破紀錄 歐洲佔逾15萬宗

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,944萬，全球死亡人數突破110萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過806萬宗，死亡人數突破21.8萬人。印度確診人數超過743萬，位居全球第二，死亡人數逼近11.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破520萬，死亡人數超過15萬。俄羅斯確診人超過137萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

路透：全球單日增逾40萬宗確診破紀錄 歐洲佔逾15萬宗

路透社分析指出，全球周五新增逾40萬宗確診個案，創單日新高。歐洲最近數周疫情反彈，周五新症更超過15萬，過去一周平均每日新增14萬宗確診，比印度、巴西、美國加起來還要多。全球每100宗確診個案中，歐洲佔34宗。截至周六的一周，英國、法國、俄羅斯、荷蘭、西班牙的新增確診個案，佔歐洲總數的一半。

英累計確診破70萬

英國周六公佈的數字顯示，新增16,171人確診，150人死亡，累計確診人數超過70.5萬，累計死亡人數43,579。

意單日增逾萬宗確診創新高

意大利周六通報的新增確診數字為破紀錄的10,925宗。總理孔特（Giuseppe Conte）周日會宣佈一系列措施，應對新一波疫情。北部利古里亞（Liguria）大區主席托蒂（Giovanni Toti）表示，政府會呼籲學校輪流以網上和面授方式上課，公司則應要求員工以遙距方式工作。

路透社

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