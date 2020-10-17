人質外交｜《WSJ》：華警告或拘美國公民 報復美起訴中國解放軍研究生

美國《華爾街日報》（WSJ）周六報道，中國政府官員警告美方，可能會拘留在華美國公民，以回應美國司法部起訴有解放軍背景的中國研究生。

報道引述知情人士，指中國官員已經多次並循多個途徑向美國政府代表發出警告，包括經美國駐華大使館。報道指中方發出的警告「直率」：美國應撤銷對中國學者的起訴，否則在華美國公民或會發現自己已經墮入中國法網。

報道指，美國開始拘捕多名在美國大學從事研究工作的中國科學家，並控告他們向美國移民當局隱瞞現役解放軍身份後，中方今夏開始發出警告。

美國7月下令中國駐侯斯頓總領事館關閉並撤走工作人員後，《WSJ》8月曾報道，美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）告訴中國駐美大使必須關閉侯斯頓總領館的同時，又轉告中方一個訊息：撤走目前在美國的所有中國軍事研究員。

中國不時在外國政府認為是毫無根據的情況下拘留外國公民，有時是出於外交報復，被視為 「人質外交」。中國曾禁止美國公民離境，並基於虛假指控拘捕、起訴、判罰加拿大、澳洲人、瑞典公民。中國電訊設備生產商華為副董事長孟晚舟前年12月1日過境溫哥華期間被加拿大扣留，中國隨後扣留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕沃（Michael Spavor），被視為報復之舉。

美國國務院發言人拒絕評論中國的報復威脅，只說「我們警告美國公民，商業糾紛，法庭發出的支付命令，政府的刑事和民事調查，都可導致美國公民被禁止出境，直至事件解決為止」。

美國國務院9月發出的旅遊警示，建議美國公民去中國前三思，警告指中國政府可能拘留他國公民，「作為與外國政府討價還價的籌碼」。

負責國家安全事務美國助理司法部長德默斯（John Demers）說：「知悉中國政府在某些情況下在無法律基礎之下拘留美國、加拿大及其他國家公民，以報復中國公民被依法檢控，並向被拘外國公民的政府施壓，冷酷地漠視被拘者。」德默斯拒絕具體評論中國因應美國起訴中國研究生而作的威脅，說「如果中國想被視為大國，應尊重法治，停止脅持人質」。

中國駐美大使館和中國交部都拒絕置評，但中方反對美加等官員使用「人質外交」字眼，說中國只是執行法律，保障國安。

美國《華爾街日報》／《蘋果》資料室

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