新西蘭昨日大選，總理阿德恩（Jacinda Ardern）領導的工黨取得壓倒性勝利，不只一如外界所料勝選，更歷史性取得國會過半數議席，成為自1996年選舉改制以來首次有政黨可以單獨執政，毋須跟其他政黨籌組聯合政府，阿德恩第二個任期的施政將可更自主。

今次大選被視為國民對阿德恩帶領國家應對武漢肺炎表現的一次公投。全部點算的96%選票後，在120個國會議席中，工黨得票率有49%，大幅拋離最大反對黨國家黨的27%。按當地的混合成員比例（MMP）投票制度，工黨將獲得過半的64席；國家黨得35席，是近20年來成績最差的一次選舉。

「人民向工黨展示最大支持」

國家黨黨魁柯林斯（Judith Collins）率先承認落敗，並致電祝賀阿德恩。她在奧克蘭會見支持者時表示，早預料到這是一場硬仗，承諾未來會帶領國家黨捲土重來。

阿德恩隨後發表勝利演說，「感謝所有投票給我們的選民，信任我們繼續帶領國家邁向復蘇」。她指「新西蘭人向工黨展示了近50年最大的支持。我們不會視為理所當然。我承諾我們將會是一個為所有新西蘭人治理國家的政黨」。她指「我們正處於越來越兩極化的世界，人們越來越難接受別人的看法。但我相信在今次選舉，新西蘭人展示我們並不是這樣。」

新西蘭跟其他國家一樣，面對疫情造成的失業及經濟衰退威脅，阿德恩領導的新一屆政府將要肩負帶領國家走出困局的重任。

對於工黨今次能夠取得國會過半數議席單獨執政，惠靈頓維多利亞大學政治評論員愛德華茲（Bryce Edwards）形容是「歷史性」，認為是新西蘭80年選舉歷史以來最大的民意變動。政治網站Democracy Project的分析員米勒（Geoffrey Miller）就指，今次勝利「很大程度是阿德恩『巨星級』民望及品牌的個人勝利」。工黨主席紹博（Claire Szabo）亦不忘讚揚這位魅力領袖的競選工程。她說：「無可否認，阿德恩強而有力的領袖，大大促成了今次勝選。」

抗疫有功助勝選

阿德恩將今次大選形容為「武肺選舉」，競選期間主打政府抗疫能力，如何有效遏止疫情擴散，至今全國500萬人口累計僅25宗確診死亡個案。除了疫情，阿德恩在去年基督城清真寺槍擊案後，既展示對穆斯林的同情，在槍案上亦表現出果斷，為她贏得不少分數。她曾說：「面對任何危機，我保證會竭盡所能工作，哪管這代表要重大犧牲。」

美聯社/法新社/路透社