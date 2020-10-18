特朗普聽鷹派建議加碼抗中

【美總統大選】

《華爾街日報》前日報道，美國總統特朗普在大選年猛打抗中牌，鷹派幕僚在武漢肺炎疫情爆發後成功游說是關鍵；美方考慮使出更多手段，包括監視在美國支援間諜工作的中國國營航空公司員工。

監視涉諜中國國航員工

報道引述美國多名現任與前任官員報道，特朗普2017年上任後，國家安全團隊中許多人欲對抗中國；但三年過去，特朗普未將中國視為最大威脅，且將美中貿易談判視為優先，成為推動抗中政策的最大障礙。自今年3月起，情況有變，特朗普批准了連串抗中舉動，包括派遣航空母艦到南海、防止中國科技公司掌握先進技術、增加對台售武、下令中國駐侯斯頓總領事館關閉等。

多名官員指，華府考慮使出更多手段，包括監視疑似在美國支援諜報工作的中國國營航空公司員工、進一步打擊中方企圖影響美國政界與商界的作為、將更多中國科技公司列入黑名單。

這些官員指，有三大原因令特朗普政府對華政策轉變：美中1月簽署首階段貿易協議後，特朗普認為更強硬的對華政策有利爭取連任；武肺從中國向外蔓延後，特朗普身邊的對華鷹派幕僚佔上風；北京當局在香港等地的強勢作為激怒美方官員和國會。

報道指出，無論特朗普或前副總統拜登贏得今屆總統選舉，美中對抗局勢都不大可能降溫。特朗普在選戰中主張強硬對抗中國，拜登幕僚團隊也認同特朗普政府對中國作風日益強勢的分析。

美國《華爾街日報》