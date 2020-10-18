武漢肺炎｜英累計確診破70萬 利物浦市長胞兄染疫亡

英國周六公佈的數字顯示，新增16,171人確診、150人死亡，累計確診人數超過70.5萬，累計死亡人數43,579。

在疫情警報三級制下上周唯一被列入「最高級」的城市利物浦，市長安德森（Joe Anderson）的70歲胞兄比爾（Bill）因感染武肺上周四進入深切治療部（ICU），翌日晚上不治。

安德森前日透露比爾ICU與病毒搏鬥時，轉發武肺病人在皇家利物浦大學醫院ICU靠呼吸機維生的片段，呼籲市民遵守封鎖規定，以減輕醫護負擔。

根據上周公佈的疫情警報三級制，「中等」級別涉及英格蘭大部份地區，包括跟非家人聚會不得超過六人，商店在晚上10時至翌日清晨5時不准營業；「高」級別涉及大部份本已有地區活動限制的地區，包括禁止所有非同住者的室內聚會、戶外限聚人數最多六人。「極高」級別則所有室內的非同住者聚會，以及所有私人花園的聚會都被禁；酒吧暫時停業。

位於英格蘭西北部的利物浦，每周確診個案由八月底9月初那周的94宗，增至目前的3,199宗。英國疫情反彈，過去24小時新增150死，是6月以來最多。劍橋大學模型預測，到11月每日死亡人數將高達690人。

目前全英57%人口受嚴格防疫措施影響。被列入「第二級」的倫敦，周六有反封鎖示威，幾千人在牛津街遊行，有人高舉「我的身體我的選擇，向強制口罩令說不」標語。

英國《太陽報》／路透社／《每日郵報》

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