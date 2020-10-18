高加索動盪｜俄外長斡旋 亞美尼亞阿塞拜疆同意人道停火

爆發衝突的亞美尼亞和阿塞拜疆周六發表聲明說，兩國已同意自周日零時（香港時間周日凌晨4時）起「人道停火」。這將是雙方交戰三周以來第二度試圖停火，以平息就有爭議領土納戈爾諾卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）而爆發的衝突。衝突至今已造成數百人喪生。

人道停火宣佈前，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與亞美尼亞及阿塞拜疆外長舉行電話會談，強調「必須嚴格遵守」上周六（10月10日）在莫斯科達成的停火協議。俄羅斯外交部也證實，亞阿必須展開實質對話以解決衝突。

納卡地區位於阿塞拜疆西南部，居民多為亞美尼亞族人。蘇聯解體後，阿塞拜疆和亞美尼亞因納卡地區歸屬問題爆發戰爭。1994年，雙方就全面停火達成協議，但兩國一直因納卡問題處於敵對狀態。新一輪衝突自9月27日起爆發，根據一名官員的說法，衝突喪生人數已經超過700人。

拉夫羅夫上周六在莫斯科展開最後關頭斡旋後，亞美尼亞和阿塞拜疆同意停火，但其後雙方又互控對方違反停火協議，但新一輪停火前仍互控對方發動新攻擊，違反俄羅斯斡旋達成的歷時一周停火協議。阿塞拜疆指遭來自納卡區的導彈攻擊，造成第二大城市占賈（Ganja）13名平民喪生以及超過50人受傷。在政經上支持納卡區的亞美尼亞則指控亞塞然持續展開炮擊。

俄羅斯、法國和美國是「歐洲安全及合作組織明斯克集團」（OSCE Minsk Group）共同主席國，試圖協助化解亞美尼亞與阿塞拜疆間的長久紛爭。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）隨後表示，雙方必須「無條件嚴格遵守」停火協議。

法新社／路透社

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