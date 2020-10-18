美國大選｜餅店賣候選人曲奇年年貼中結果 特朗普銷量暫領先拜登

美國總統選舉將至，賓夕凡尼亞州一間餅店為響應大選而推出兩款分別寫上兩名候選人名字的曲奇，餅店在過去3屆總統選舉也有推出曲奇，其中最近3次的曲奇銷量都準確反映選舉結果，而今次曲奇銷量計，競逐連任的美國總統特朗普領先對手、民主黨候選人拜登。

位於蒙哥馬利的「Lochel’s Bakery」餅店推出兩款分別寫上「特朗普2020」及「拜登2020」的曲奇，特朗普曲奇以紅色為主，拜登曲奇則是藍色。「Lochel’s Bakery」曾經在過去的總統選舉推出曲奇，其中最近3次的曲奇銷量都準確反映選舉結果。

今年的反應更是前所未見，負責人洛切爾（Kathleen Lochel）表示，過去的總統大選只賣出數百件曲奇，但她形容今屆「人們為此瘋狂」，自推出以來已賣出數以千塊曲奇。洛切爾每隔數天點算銷量，她周五表示「直至早上10時，特朗普（曲奇）的銷量領先」。

洛切爾周五在Facebook寫道：「我們將在早上6時營業，（不知）直到甚麼時間，因為我們可能像昨天一樣售罄，如果售罄就會提早關門。」餅店現在限每名顧客即場只可購買6塊曲奇，若要預訂則需至少購買100塊。

洛切爾說推出曲奇並非為了表達政治訊息，而是為社區提供一些樂趣，「我們並非偏向其中一名候選人、表達個人感受、或評論我們想贏誰人勝出，我們只是為了餅店」。

武漢肺炎疫情影響不少人的生計，洛切爾為員工提供工作機會，在這段艱難時期亦會給予「加班費」，「我們要持續為員工、社區付出，最重要是給予一種安穩感覺」。

美國霍士新聞

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