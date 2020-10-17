【震驚全國】法國三周內第二次發生恐怖襲擊，一名47歲初中歷史教師因在課堂上展示伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，前日下午在學校外面，遭高呼「真主至大」的兇徒當街斬首，來自俄羅斯的18歲車臣兇徒其後被警員擊斃。總統馬克龍譴責「伊斯蘭恐怖分子襲擊」，表明「全國」團結做好捍衞教師的準備，聲言「蒙昧主義絕對不會得勝」。

案發在巴黎西北面市郊孔夫朗——聖奧諾里訥（Conflans-Saint-Honorine）這個一向平靜的中產住宅區。在該區一初中任教的帕蒂（Samuel Paty），本月初在公民課上跟學生探討言論自由時，向班上展示穆罕默德漫畫，一些穆斯林學生家長得知後，不滿帕蒂作出冒犯之舉，向校方投訴並在社交網公開事件。

兇徒高呼「真主至大」

前日下午5時左右，帕蒂在校舍對出的街道遭持刀兇徒伏擊。據報有目擊者聽到兇徒高呼「真主至大」。警方接報後迅速到場，但兇徒拒絕放下刀，並且作出威嚇的動作，警員立即開火制服他，他最後傷重身亡。警方在大約600米外的地方，發現身首異處的帕蒂。

其後檢方消息透露，兇徒18歲，是車臣人，2002年生於莫斯科。有報道指他有犯罪紀錄，但未被法國反恐部門列入監視名單。他行兇前曾在校外問學生，點出涉事教師身份。

警方正調查他一個Twitter賬戶；據悉在案發後該賬戶曾貼出帕蒂身體的照片，貼文是致總統馬克龍，稱「異教徒的領袖，我已經處決了你一隻膽敢藐視穆罕默德的地獄之犬」。該賬戶已被刪除。

案件已歸作「與恐怖組織相關的謀殺案」，由反恐檢察官負責，至昨日至少拘留了九人協助調查，據悉都來自兇徒社交圈子，當中有家人及兩名有子女就讀該校的家長。其中一名被捕者的姊妹曾是伊斯蘭國（IS）成員。

拘九人助查包括家長

這宗案件震動法國。總統馬克龍前晚到該校探視及跟教職員見面，也流露激動心情。「今天一個法國人被殺害了，原因是他教導學生言論自由、相信或不信的自由。」他指出：「他是伊斯蘭恐怖襲擊的受害人。他們不會得勝，我們會行動，會有迅速決斷的回應。」

對於前日的襲擊針對教師，多名法國公眾人物都認為無異於攻擊法國的本質、精神，違背法國人支持的世俗主義、宗教自由，以及言論自由。教育部長布朗凱推文就說：「今天受到襲擊的是這個共和國。」有穆斯林領袖亦急忙譴責襲擊。

近期法國安全部隊正為2015年《查理周報》報社恐襲案審訊上月初展開，而持續處於高度戒備狀態。該份諷刺時弊的刊物，當年因刊登諷刺穆罕默德的漫畫而遭血洗；上月案件開審，該報再次刊登穆罕默德漫畫，以示堅定捍衞思想和言論自由。結果該社舊址上月底發生斬人案，兩人傷，巴基斯坦裔兇徒承認是針對該報。前日《查理周報》推文對教師遇害表示「驚駭」。

法新社/路透社/美聯社