美國大選｜民調：拜登領先輻度收窄 特朗普吹噓在提早投票領先

距離美國總統大選尚有兩個多星期，競逐連任的美國總統特朗普周末馬不停蹄到四個搖擺州拉票，他攻擊民主黨對手拜登是「罪犯」，又不顧事實地吹噓自己在提前投票中支持度領先，特朗普更表示不只想連任一屆，最好讓他做足12年總統。而《紐約郵報》爆出拜登兒子亨特的電郵，顯示亨特與烏克蘭以及中國的生意往來後，民調顯示拜登民望領先的輻度收窄，拜登在拉票時被記者追問，僅表示：「我沒有回應。」

感染武漢肺炎剛剛痊癒的特朗普，周六起一連三天到四個搖擺州造勢，包括密歇根、威斯康辛、內華達以及亞利桑拿州。首場集會在密歇根州馬斯基根縣機場舉行，有數千名支持者出席，現場三分之二的人都不戴口罩，也沒有保持社交距離，熱情地向他歡呼。

美國多州已進行提前投票，民眾反應踴躍，有超過2,600萬選民投了票，多州的投票人數都打破往年紀錄，當中民主黨人比共和黨人多一倍，但特朗普卻對支持者說︰「剛剛得知，我們在提前投票中領先。」他指民主黨人在投票中慘敗，「噢對了，這事情正在發生」。

美國法例限制總統最多可做兩屆，但特朗普卻已經把目標瞄準第三屆任期，「我們可能在1月20日就要走，但我認為我們毋須擔心，我們會再拿下未來四年，然後我們決定再多額外四年、或八年之類。」台下的支持者立即高呼「再多12年！」特朗普回應︰「我認為12年現在將成為黃金標準，成為新頌讚。」

特朗普公開批評民主黨籍密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)，連番抨擊她的防疫措施。最近有人圖謀綁架惠特默，被聯邦調查局及時粉碎，特朗普說︰「她說她受威脅，卻怪罪於我。」支持者隨即回應，大罵她「撒謊」又高呼「把她關起來」。

密歇根州周六新增1,791宗確診病例，令該州三天內錄得超過1萬宗病例新高，威斯康辛州周五則錄得3,861宗病例，也是新紀錄，特朗普四年前在這兩個州勝出，但今年的支持度卻落後拜登，他在兩個集會中均指︰「拜登會關閉國家，推遲疫苗、延長疫情。」又稱拜登是「罪犯」。

拜登周五亦前往密歇根州拉票，在機場他被記者問到最近《紐約郵報》披露他兒子亨特的電郵，顯示亨特與烏克蘭以及中國的生意往來，又曾安排拜登與烏克蘭天然氣公司高層會面，記者追問拜登有何回應，拜登僅說︰「我沒有回應。」

路透社/美國霍士新聞/英國《每日郵報》

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