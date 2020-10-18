針對羅興亞人　緬剝奪百萬人投票權

緬甸下月8日舉行大選，備受種族衝突困擾多年的若開邦將有逾110萬名選民卻被剝奪投票權，專家擔心將引爆更多衝突。

選委會前日引述保安原因指，「特定地區無法確保選舉自由和公平，所以將取消選舉」。若開邦17個城鎮中有九個的票站將停止運作，另有四個城鎮將保留低度運作；撣邦和克欽邦亦被取消選舉。

反對黨︰比過往更惡劣

若開邦位於緬甸西南部，與孟加拉接壤，是全國穆斯林人口最多的邦，以羅興亞人為主，但他們被政府界定為非法定居者，否定公民權。緬甸軍隊更被聯合國和人權組織指於2017年針對羅興亞人進行種族滅絕，致近75萬羅興亞人出逃孟加拉淪為無國籍難民。緬甸現時僅餘約60萬名羅興亞人，逾半居於若開邦。

上屆大選中在若開邦橫掃大部份議席的若開民族黨形容，選委會的決定是出於政治考慮多於安全因素，「若開邦被取消選舉的大部份城鎮都是我黨必勝的地方」，又指是歧視少數族裔。另一反對黨「若開族爭取民主同盟」發言人表示深受影響，「根本沒有100%自由公正的選舉。今年的選舉比過往更惡劣。」

分析指當局此舉將有利國務資政昂山素姬的全國民主聯盟在若開邦的選情，「極可能在當地引發更多武裝衝突和政治暴力。」全民盟三名的候選人上周三在若開邦宣傳時被不明槍手擄走，外界懷疑是佛教徒武裝組織若開軍所為。

法新社/路透社