白羅斯直擊︱傳媒成槍靶 27歲中彈女記者堅守崗位：直到正義來臨的一天

白羅斯（Belarus）政府一直打壓傳媒，在今年大選擔任投票觀察者與記者的一群，更成為盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權的眼中釘，打壓變本加厲。過往民眾所接觸的資訊任由國營電視操控，盧卡申科似乎認為，資訊產生的一刻就需要被控制，但在自由互聯網普及後，「謠言」則止於記者，亦令記者工作漸危險。任職當地歷史悠久的白羅斯文傳媒Nasha Niva的27歲女記者Natalia Lubnevskaja，兩個月採訪時不幸成為武裝部隊故意攻擊的目標，大腿被橡膠子彈射中，至今尚未完全康復。

文、攝：特約記者吳侃臻、陳子煜

Natalia憶述，8月10日當天的採訪經過，其時她在首都明斯克（Minsk）的Kalvaryskaja地區一帶，群眾在此集合，準備前往市中心。數百名示威者高舉「抗暴」橫額，高呼「白羅萬歲（Жыве Беларусь）!」、「下台（выходзь）!」等口號；現場沒有磚頭等武器，也沒有人嘗試設置路障。在場的10位記者考慮到前一天的和平示威以流血告終，而且互聯網被封鎖下資訊隔絕，他們清楚採訪的風險，故帶備了記者證，並穿有寫上「press/прэса」的藍色反光衣。

突然，20至40名身穿綠色軍服、持械的特種部隊橫過馬路迎面衝過來，部隊從後向示威者群眾發射橡膠子彈。各名記者商討後決定撤退，Natalia則一邊後向退，一邊忙於以手機錄影。「突然間我感到腿部傳來一下痛感，初時以為是撞到石頭，之後才發現牛仔褲穿了個洞，流了很多血。」她強調，「軍官只有舉手示意，但沒有發出警告，幾秒後子彈就飛過來，我們根本沒有時間逃走！」

同事及後幫她急救包紮，再由熱心的市民載她到民用醫院。但醫院內的年輕醫生均未處理過槍傷，對她的傷勢一頭霧水，直到翌日一位專科醫生前來，才發現她的傷勢嚴重至「最少要留院幾個星期」。

醫生指，中彈位置形成直徑2至3厘米的傷口，雖然X光顯示沒有傷及骨頭，但是子彈的衝擊導致傷口附近肌肉壞死收縮，康復需時，而且需等待傷口自然癒合至一定程度，才可接受手術。最終，她在醫院逗留了38天，醫生估計完全康復需要一兩年的時間。

留院期間，她收到了一位市民傳送給她受傷一刻的片段，顯示軍警從10至12米外瞄準她。她比劃軍警朝她發射子彈，指出自己不是中流彈，而是被軍警故意攻擊。她親撰一封陳述書，連同受傷片段寄給政府，要求徹查行兇者。正常情況下，官方需時3至10天即完成調查，但這次牽及政治因素，她笑說「等了2個月，連接納都未被接納」。一些政府官員曾兩度到醫院看她，她坦言不知道他們來做甚麼。

訪問當天記者看見她腳步蹣跚的走過來，明顯還沒有痊癒，笑容卻十分燦爛。她在個人社交媒體上，上載一張買了新牛仔褲的單據，寫道「儘管不知需時多久，但是單據要留起來，直到正義來臨的一天」。

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