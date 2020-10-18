武漢肺炎●全球疫情｜法新社：歐洲逾25萬人病亡 意單日新症再創新高 捷克爆反封鎖示威

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經逼近3,977萬，全球死亡人數突破111萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過811萬宗，死亡人數逼近22萬人。印度確診人數接近750萬，位居全球第二，死亡人數超過11.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破522萬，死亡人數超過15.3萬。俄羅斯確診人超過139萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法新社統計顯示，截至香港時間周日深夜，歐洲的武肺累計死亡個案已經超過25萬宗，英國佔逾4.3萬宗，意大利佔逾3.6萬宗、西班牙和法國各佔逾3.3萬宗、俄羅斯佔逾2.4萬宗。

意單日新症迭創新高

意大利單日新增11,705宗確診，刷新前一日創的紀錄，迄今通報逾41萬宗確診，死亡個案增加69宗，雖比前一天多22宗，卻遠比3、4月高峯時的逾900宗少。

捷克感染率全歐最高 布拉格爆反封鎖示威

捷克感染率全歐洲最高，歐洲疾控中心指出，過去兩周每10萬人有828宗確診，是毗鄰德國的10倍有多。該國上周五錄得破紀錄的10萬宗新增確診個案。副總理哈弗利切克（Karel Havlíček）周日表示，會再等兩周始決定是否全面封鎖以遏止疫情。捷克上周下令酒店食肆禁止堂食，學校遙距授課、健身室、戲院關門。

布拉格周日有反封鎖示威，幾千人要求衞生部長普里米拉（Roman Prymula）下台。警方驅散示威者時雙方爆發衝突，警方施放催淚彈並發射水炮。布拉格緊急服務部門表示，9人受傷，4人要送院。警方表示近20名警員受傷。

法新社／路透社

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