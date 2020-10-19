【陷入困境】

英國的武漢肺炎疫情仍然嚴重，當政客還在再次封城鎖國爭論不休，教育界急欲挽救疫境下失學一代，單是上周就有逾75萬學童為避疫或家人失業缺課，更讓人關注的是當中十多萬名少年被迫停學，有淪為毒販風險。

根據英國官方統計，去年秋天未有疫情時，全國學童上課出席率為95%；今年爆疫後同期出席率下降，上周75萬學童未有上學，出席率只有89.9%，跌多過五個百分點。

據受訪師長觀察，疫境下家境越貧困的孩子，越是會缺課。國家兒童專員朗菲爾德統計，全國有12萬名輟學少年易淪為跨郡毒販：「眼下危機是這些孩子不只無法跟上他人進度，還會承受深遠影響。如果五年後回望，我們才看到忽視了一整代孩子，那就很悲哀。」

封城下求生 父母自顧不暇

英格蘭西北部黑池貧民區內一間小學的校長法利同意說：「過去三個月20個學生不見了，要到處打聽他們行蹤。有些家庭或為生計販毒或買賣賊贓。市內罪案率本來就很高，有些家庭在封城令下或出此下策。」

16歲的索菲出身紐卡斯爾五口單親之家，憑天資考到獎學金，本學期轉讀市中心私立皇家文法學校，邁向讀醫理想；反觀原校不少同學因父母疫境失業，淪為全職毒販，「有些疫情前試過販毒的男孩，開學日後便不再回校」。索菲坦言「將孩子供到大專商科畢業並不是這些家庭的首要考慮，他們父母都自顧不暇」。

另一些學童缺席是因為家長擔心子女回校染疫。上月教育標準局巡查121間學校，當中三分一有學童退學，改為在家上課。南部布賴頓一間小學校長豪沃思提到，她一直跟進的低收入戶學生，因父母緊張疫情，本學期留家自學：「我擔心他在家得到的教學質素，還是變相輟學？我亦關注安全問題，我們無法監察其家庭狀況。」伯明翰安德頓公園小學則有學生被送到海外，家長對副校長埃文斯坦言「英國防疫很差，不安全」，她亦不諱言有學生的父親或祖父母死於武漢肺炎。

留家自修降質素 變相輟學

疫情亦影響學童情緒，專門輔導飲食失調的慈善組織Beat，3月到8月接到求助熱線人數，比去年同期急升97%；服務總監普賴斯說：「求助者都很絕望，他們還小，沒有相關技巧去應付人生突變。」擁有52間學校的辦學團體綠洲基金行政總監喬克亦說，他有一名出身貧困家庭的高年班優異生，家人無法在疫境為他提供精神支持，影響他在校內表現，「一想起未來就憂心到聲音都發抖」。為此基金特聘心理學家，訓練老師幫助有情緒困擾的學生，挽救失落一代。

除浪費學習天賦，學童缺課亦無法得享校方供應的免費午餐。索菲略盡綿力，成為電視名廚Jamie Oliver所辦組織Bite Back大使，促政府為低收入學童提供長假膳食飲，減低貧戶負擔。

英國《星期日泰晤士報》