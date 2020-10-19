俄羅斯太空人情急智生 用茶包找出太空站裂縫

國際太空站的星辰號服務艙（Zvezda module）出現裂縫，俄羅斯太空人機智地讓茶包在零重力中漂浮，找出裂縫所在位置，再用普通膠紙把裂縫暫時封起來。

51歲俄羅斯太空人伊萬尼申（Anatoly Ivanishin）早前對俄羅斯航天控制中心表示：「我們相信我們真的確認了可能有裂縫的區域。我們有數張相片和數段影片顯示了茶包飛向或想飛向的方向，這準確顯示出空氣從潛在漏氣位置吹來的方向。」控制中心指示太空人暫時用膠紙將裂縫貼起。

星辰號服務艙為國際太空站提供所有維生系統，也是兩名太空人的生活區。裂縫據信不會對國際太空站上的六名太空人構成威脅。俄羅斯官員表示他們已將維修設備放上載人的聯盟MS-17飛船（Soyuz MS-17），飛船現已跟國際太空站對接。

價值1,100億歐元（約9,987億港元）的國際太空站，分為俄羅斯和美國艙組，1998年發射上太空，組件設計使用時間為15年。創下在太空逗留879天紀錄的俄羅斯太空人帕達爾卡（Gennady Padalka）表示：「俄羅斯艙組的所有船艙都破舊不堪。」

英國《每日鏡報》

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