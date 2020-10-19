世紀建交｜巴林以色列正式建交 IS責背叛伊斯蘭號召在沙地施襲報復

在美國總統特朗普撮合下建交的以色列和巴林，周日簽署聯合公報，正式建立全面外交關係。同日，極端組織伊斯蘭國（IS）發放聲帶，譴責中國兩國與以色列建交，號召戰士在沙地阿拉伯發動報復性襲擊。

巴林外交大臣扎耶尼（Abdullatif al-Zayani）與以色列國家安全委員會負責人本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）簽署關於建立外交、和平、友好關係的聯合公報，標誌兩國關係進入「充滿希望的新時代」。報道說，兩國還簽署在經貿、電訊、商業、航空服務、人員流動、銀行和金融服務等領域的諒解備忘錄。相關工作組討論了兩國在醫療保健、技術、旅遊和農業等領域的潛在合作，並規劃了雙邊關係。

簽署儀式舉行前，本沙巴特率領的以色列代表團和美國財長姆欽率領的美國代表團抵達巴林首都麥納麥。扎耶尼在會見本沙巴特時表示，以色列代表團到訪具有重要意義，訪問的積極成果將推動兩國建立更廣泛的關係。本-沙巴特說，此次訪問將積極推動兩國未來關係發展，兩國將持續展開協調合作，為促進地區和平進程作出貢獻。

在特朗普斡旋下，阿聯酋和巴林先後同意與以色列建交，三方上月15日在白宮簽署「亞伯拉罕協定」（Abraham Accords）。國際社會對此反應不一。巴勒斯坦強烈譴責巴林在美國撮合下與以色列關係正常化，並宣佈召回駐巴林大使。

極端組織伊斯蘭國（IS）發言人庫雷希（Ibrahim al-Quraishi）周日在通訊軟件Telegram發放聲帶，譴責兩個阿拉伯國家與以色列簽署關係正常化協定，相當於背叛伊斯蘭教，號召IS戰士及其他穆斯林在伊斯蘭兩大聖地所在的沙地阿拉伯發動反西方襲擊。

庫雷希本年1月呼籲攻擊猶太人目標，報復特朗普提出的中東和平方案。

法新社

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