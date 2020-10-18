美國大選｜班農：拜登子電郵門報道千真萬確 爆亨特律師千方百計圖取回硬碟

美國總統特朗普前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）周日表示，在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）電腦中發現的一切千真萬確，指拜登說謊多年。

班農接受澳洲天空新聞訪問時指，上周美媒披露亨特電腦中的電郵內容，顯示拜登是個「冰冷的大話精」。他說，霍士新聞在電郵內容曝光後，聯絡過電郵中提及人物，那些人承認電郵中提及的會面真有其事。

班農透露，亨特的律師曾經千方百計嘗試取回電腦硬碟，先後聯絡過電腦維修店和他。

美國《紐約郵報》上周三開始刊登有關亨特電郵的報道，聲稱是從美國總統普私人律師、前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）手中取得，當中顯示亨特與烏克蘭天然氣公司Burisma的電郵往來，Burisma高層顧問曾感謝曾任董事的亨特牽線，與時任美國副總統兼管烏克蘭事務的拜登見面。《紐約郵報》上周四披露，亨特與中國華信能源公司關係匪淺，擔任顧問三年可取得一家新公司半數股權。霍士新聞上周五報道，被曝光的電郵揭露拜登與中共之間也有交易，拿了華信能源10%的股份。美國右翼網媒Breitbart News上周五又獨家報道，從亨特的生意合夥人處取得一些電郵顯示，亨特曾利用關係安排中國商界及政治代表團赴白宮與時任副總統拜登會面。

美國聯邦調查局（FBI）正在調查電郵往來是否與俄羅斯企圖散播假訊息以影響選情的行動相關，但班農說：「那不是甚麼俄羅斯情報行動。電郵內容是真的，拜登持有10%股份。」

競逐連任的特朗普在「電郵門」醜聞上抽拜登水，周日在推文中為拜登起新花名「10% Joe」，指他是「貪腐政客」，「希拉莉與他相比也變成業餘」，形容「亨特的手提電腦為拜登家族帶來災難，他的父親受害尤其深」。

班農在訪問中表示，一旦特朗普連任失敗 會在2024年捲土重來，「你們不會見到特朗普完蛋一天」。

班農被認定是特朗普2016年勝選的功臣之一，之後曾出任白宮首席戰略師及總統高級顧問，2017年8月被解僱。離開白宮後，班農一度重掌Breitbart News。今年8月美國司法部宣佈班農與另外三人被捕，涉嫌在一項興建美國和墨西哥邊境圍牆的網上籌款活動欺詐。

英國《每日郵報》

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