泰國抗爭｜學習香港「如水」抗爭模式 示威者：人人都是領袖

泰國反政府示威持續，當局已先後拘捕多名示威領袖，但仍無阻民眾周日走上曼谷街頭，示威組織直言「他們覺得拘捕（示威）領袖就會阻止我們，這是沒有用，今天我們所有人都是領袖」。路透社分析指出，泰國示威者部份參考了香港去年的示威模式，在社交網號召群眾、分享抗爭資訊，在示威現場亦透過手勢溝通，以及組成人鏈傳遞物資。

泰國當局雖然拘捕了多名示威領袖，但未能阻止民眾繼續上街，其中一個示威組織「Free Youth」周日在Facebook發文寫道：「準備好擴音器、穿上防護裝備，因為每個人都是領袖。」

泰國的集會活動一向會有人上台發表連串講話，如今無大台的情況下，周六上街的民眾似乎也有點不知所措。20歲女生素提達（Suthida “Smile” Buakhom）預計在多名示威領袖被捕後，會出現無人領導的情況，在參加集會前買了擴音器，「我知道在沒有焦點的情況下，民眾無法長時間留在一個地方，我嘗試鼓勵其他人起來說話」。

分析指泰國示威者部份參考了香港示威者的方式，例如在社交網號召群眾，示威領袖帕努彭（Mike Rayong）周六被警方拘捕前，也在Facebook分享「所有人都是領袖」（#everybodyisaleader）的標籤。此外，由於示威的地點都是在社交網投票決定，並預告多個可能的示威地點，令警方難以作出準備，示威者早在警員到場前已集結起來，警方發言人（Kissana Phathanacharoen）形容示威「十分流動」，「我們現在只能警告公眾要守法」。

文章形容泰國示威者迅速學習到香港示威者「如水」（Be Water）策略，考慮到大家同樣面對極權體制，香港的社運人士也十分支持泰國，前香港眾志主席羅冠聰在Twitter寫道：「要友善地對待同伴、對群眾智慧有信心、策略上要懂得應變、對行動有決心……不要失去希望，保重。」

泰國示威者也自創各種手勢傳遞訊息，例如表達「危險」、「安全」、「有人被捕」、「聽不到」、「要水」等等，他們考慮到警方可能打壓各示威現場，也參考香港組人鏈方式，去傳遞頭盔、護目鏡和雨傘等裝備。各類社交網賬戶亦同時出現，協助提供洗手間、尋人、尋物的資訊。

路透社

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