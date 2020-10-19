美國大選｜霍士新聞：拜登與大科企關係千絲萬縷 團隊包括facebook twitter前高層

美國《紐約郵報》早前披露民主黨總統候選人拜登的醜聞，但Twitter及Facebook被指把有關資訊當成假新聞過濾，美國霍士新聞形容，事件反映拜登與社交網千絲萬縷的關係。

報道指，Facebook前高級行政人員赫茲（Jessica Hertz）早前加入了拜登的過渡團隊，而Twitter前公共政策行政總監蒙耶（Carlos Monje）也在不久前才離開Twitter，加入拜登的過渡團隊，美國《國會山莊報》記者康查（Joe Concha）強調兩件事的時間性，「蒙耶最近離開Twitter公共政策行政總監的職位，加入拜登的過渡團隊」。

有網民批評拜登的競選團隊「甚示不想去隱瞞」，直指赫茲及蒙耶有為民主黨工作的背景，赫茲於2012年至2014年時任副總統拜登的副首席法律顧問，而蒙耶則在奧巴馬政府時期白宮的國內政策委員會工作。

赫茲將會監督有關拜登的競選事務，競選團隊發言人解釋：「赫茲曾任副總統的副首席法律顧問，有向聯邦機構高級官員提供建議的經驗，赫茲正是這種周到及有原則的決策者，可確保在過渡期間維持拜登的高標準。」

美國霍士新聞

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