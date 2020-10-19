拒屈服暴力　全法集會悼遭斬首教師

法國一名初中教師在向學生展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫後，遭當街斬首，令全法驚怒交集，各大城市昨日都舉行了集會，悼念遇害的47歲歷史科教師帕蒂（Samuel Paty），同時亦展示法國人團結捍衞法國價值觀、不會屈服於伊斯蘭極端主義暴力的堅定意志。

在巴黎西北市郊孔夫朗——聖奧諾里訥一初中任教的帕蒂，上周五放學後在校門外遭疑是伊斯蘭激進分子的兇徒斬首。帕蒂本月初在探討言論自由的課堂上，講述2015年《查理周報》報社血案、並展示觸動兇徒施襲的穆罕默德漫畫；帕蒂與校方為此受到恐嚇。政界領袖和多個團體、包括《查理周報》及教師工會發起的集會，昨午在巴黎、里昂、圖盧茲、斯特拉斯堡、南特、馬賽、里爾與波爾多等城市進行。總統辦公室稱後日會舉行官方的全國悼念活動。

總統馬克龍昨日稍後與主要官員舉行安全事務會議，財長表示將提出對某些伊斯蘭組織加強財務監管，總理卡斯泰亦稱着手研究政策，對受威脅的教師提供更多保護。卡斯泰說：「我希望讓教師知道，經過這宗卑鄙的襲擊後，全國都團結力挺他們。襲擊老師就是襲擊整個共和國。」

據檢方公佈，截至昨日已拘11人助查。反恐檢察官里卡爾指18歲車臣人安佐羅夫（Abdullakh Anzorov）攜有刀、軟氣槍及膠彈到校，截下學生問帕蒂位置。他其後試圖襲擊到場警員，終被警員開九槍射殺。其隨身手機有帕蒂頭顱照，已發上Twitter並留言認行兇。

兇手姊妹曾赴敍入IS

舊同學指兇徒從前火爆常打架，但近年變沉穩，成為極度虔誠的穆斯林；在諾曼第小鎮埃夫勒的街坊亦說他低調。他家中思想極端的不只一人，檢方已發通緝令追捕他一名姊妹，指她在2014年曾往敍利亞加入「伊斯蘭國」(IS)組織，但未披露名字與下落。

據指兇徒６歲隨家人移法尋求庇護，今年３月剛獲十年居留許可。巴黎俄羅斯大使館指兇徒居法12年，在莫斯科「出生非重點」，強調「此案與俄沒關聯」。車臣強人卡德羅夫指兇徒只在兩歲時到過車臣一次，強調車臣跟案件無關。

檢方亦披露另一被扣者細節，是帕蒂班上女生的父親，屢拍片放上網動員對付帕蒂外，還曾報警指控帕蒂對學生展示穆罕默德裸露有星形圖案的屁股的漫畫是「散播色情物品」，被帕蒂反控告誹謗。

法新社/美聯社/路透社