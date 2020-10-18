泰國抗爭●家庭撕裂｜老一輩死撐泰王 年輕人不滿：質問原因就說我太年輕不明白

泰國防暴警察用藍色水炮武力驅散示威者的景象，與香港之前的抗爭畫面似曾相識，勾動不少港人內心的痛，除了面對警方鎮壓，泰國年輕抗爭一代要求王室改革，也導致與家中長輩出現嚴重分歧，跟香港一樣出現家庭矛盾撕裂的情況。

「爸爸教我批評我們國王是罪、是禁忌。」19歲的達奈(Danai)是曼谷一名法律系學生，出身自中上階層家庭，正與其他示威者一樣上街抗爭要求王室改革，與忠於王室的父親帕康(Pakorn)意見兩極。

兩父子不同住但經常見面，只是都避開王室的話題，「若我們談到王室就會吵架，這一天就毀了。」達奈說，「某次我跟他在車內爭執，因為我批評了國王，對我父親來說國王是神聖不可侵犯的，我問，為甚麼？他就說我太年輕不明白，他很生氣，然後一言不發，不再跟我說話。」

泰國有不少家庭像達奈父子這樣，對王室抱持相反態度，甚至有家庭因此缺裂。清邁一名大學女生9月在facebook寫道，由於她反對王室，父親竟然要控告她，她父親隨即在網上還擊，說她以後都不准再用家族姓名。

帕康認為兒子變成這樣是大學老師的錯，「泰國社會裏有一班反王室死硬派，互聯網和社交網也不斷廣傳誤導資訊和假新聞，年輕人不經過瀘就快速吸收了。」

達奈17歲就開始向爸爸挑戰王權，「我們在電影院，電影播放前按習慣奏出頌聖歌，所有人起立向國王致敬，我不想這樣做，所以我繼續坐着，我父親就強迫我起來但我反抗，直至周圍的人開始盯着我們，我才站起來。」達奈現在不會再在電影院裏起立向國王致敬了。

泰人打從出生就被教導要尊敬愛戴國王，公開批評王室是非法的，最高可被判監15年。已故國王蒲眉蓬深受國民愛戴，那時候社會對王室仍然十分尊敬，但自從玩世不恭的新王哇集拉隆功登基之後，社會對王室的觀感就出現丕變。

數以千計的大學生自7月起上街抗議，要求軍政府下台、要求王室改革，增加王室財務透明度，挑戰傳統上高不可攀的神聖王權，令很多泰國人感到震驚，包括帕康。

帕康說︰「我在拉瑪九世(蒲眉蓬)朝代出生，他為人民所做的更多於他對自己孩子，當他生病時，如果我離開這個世界可以令他更長壽，我願意這樣做，但像我兒子的Z世代沒這種經歷。」

達奈無法理解父親對國王的忠誠，「他對王室的敬愛令他被蒙蔽了，跟他說話就像在跟一面牆說話，他不想聽。」達奈的母親也不會批評王室，而且相信抗爭最終會失敗。帕康說，不知道當兒子年長一點、世故一點之後能否修補雙方關係，重回昔日模樣，達奈則說︰「我可能會改變對王室的看法，但不會是因為我年長了，而是基於實際發生了甚麼事、以及我接收到甚麼資訊。」

英國廣播公司

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