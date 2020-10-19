白羅斯抗爭｜毋懼警方威脅開火 明斯克又有數萬人上街示威

白羅斯首都明斯克（Minsk）周日有數萬人無視警方揚言開火，依然走上街頭示威要求執政長達26年的強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台。

白羅斯人權組織「維亞斯納」（Viasna）指出，參與首都明斯克示威抗議的人數超過5萬。

示威群眾高舉標語嘲諷盧卡申科，他們還高呼「滾蛋！」

白羅斯內政部上周一指出，必要時會動用實彈對付示威者，但抗議人士依然毋懼威脅走上街頭。

白羅斯當局部署了軍用卡車和水炮，但警方沒有動用鎮暴裝備。

內政部發言人表示，執法人員曾發射橡膠子彈，以警告向警員投擲石塊的抗議者，逾200人被捕，其中大多數都在明斯克。

抗議者克拉索夫斯卡亞（Anzhela Krasovskaya）說，她不怕當局威脅使用實彈。她向表示：「我們無路可退。如果他們開火了，到時街上會有更多的人。」

盧卡申科宣稱在8月9日總統大選壓倒性勝過反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）後，白羅斯境內就爆發示威潮，每個周末都有大批群眾走上街頭要求盧卡申科下台。

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