泰國抗爭｜泰國以《電腦犯罪法》打壓反泰王聯署 奶茶聯盟網民響應幫泰國人聯署

泰國爆發反政府及王室特權示威，有網民早前在網上請願平台「Change.org」發起聯署，要求把泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在德國列為「不受歡迎人物」，泰國當局上周五以涉嫌違反《電腦犯罪法》為由，禁止在國內訪問聯署網站，奶茶聯盟的香港、台灣網民接力，在社交網站轉推號召各國網民接力聯署，當中包括前香港眾志秘書長黃之鋒。

聯署信以泰文、英文及德文寫上，內容是呼籲德國把泰王哇集拉隆功列為「不受歡迎人物」，並不准他繼續「在德國居住」，目前已有超過17萬個聯署。

泰國數碼經濟及社會部上周五以涉嫌違反《電腦犯罪法》及《賭博法》為由，禁止當地網民訪問聯署網站。

黃之鋒周一在Facebook發文指，泰國網民無法聯署，現在由「奶茶聯盟」接手，並附上聯署的連結，他寫道：「當極權政府打壓人民，甚至行使封鎖互聯網資訊流通的做法，作為擁抱自由的盟友，是時候幫忙廣傳，呼籲各位參與聯署！」

哇集拉隆功自2016年繼位後，長時間身處外地，哇集拉隆功今年被德國傳媒揭發他在泰國爆發武漢肺炎疫情之際留在德國，並「包起」巴伐利亞阿爾卑斯山脈的四星級水療酒店，讓妃嬪等入住，惹來外界批評。

另外，流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰和前民間外交網絡發言人張崑陽上周亦聯手發起聯署，譴責泰國政府漠視人民訴求，呼籲當局保持克制，並強調民主改革浪潮定會戰勝黑暗，冀「獨裁在我們這一代結束」。

Change.org/《蘋果》資料室

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