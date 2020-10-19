中美角力｜澳智庫研究：美國在亞太區影響力下降 與中國實力差距收窄

澳洲智庫公佈最新的研究報告指，美國在亞太地區的影響力指數下降，原因主要是處理武漢肺炎疫情失當，相反中國的影響力持續增加，兩國的實力差距收窄，預計中國有可能在10年內取代美國，成為在亞太地區最具影響力國家。不過報告認為，即時中國最終在整體指數領先美國，仍然無法動搖美國在區內的主宰力量。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）自2018年起，每年公佈「亞洲實力指數」（Asia Power Index）報告，評估亞太相關國家的資源、影響力等，分析26個國家及地區現有的實力分佈，並觀察其變化。最新公佈的「2020亞洲實力指數報告」指，美國仍是亞太影響力第一名的超級大國，第二名是中國，第三和第四名是日本和印度。

不過，美國兩年前領先中國10分，如今只領先5.5分，可見差距顯著收窄。報告指印度在疫情中失去經濟成長潛力，戰略地位重要性亦比不上北京，洛伊研究所預測，印度到了2030年，經濟產值只能到中國的40%，低於去年估計的50%。

報告的首席研究員、洛伊國際政策研究所亞洲實力與外交計劃主任萊馬休（Herve Lemahieu）表示，美國應對疫情失當、四處引發貿易爭端、總統特朗普又退出多邊協議與機構，導致美國「大失威信」。萊馬休又指疫情為美國帶來雙重麻煩，「一方面是美國疫情處理失當損及聲望；另一方面，美國顯然要花上更多年才能復蘇受疫情重創的經濟。」

洛伊研究所表示，美國經濟可能要到2024年才能回復疫情前水準，反觀中國的經濟則已從疫情中反彈，估計將是全球今年唯一能復蘇的大型經濟體，中國因此可能在今後10年都享有優勢。

此外亦有美國傳媒分析指，中國經濟在疫情期間曾經大跌然後復蘇，支撐經歷嚴重衰退的全球經濟。雖然中國的 GDP表現不如預期，但今年到目前的產值仍有0.7%增長，反映中國作為全球第二大經濟體，現已彌補上半年所有損失。國際貨幣基金（IMF）數據分析顯示，全球增長受益中國的比例，將會由2021年的26.8%，增加到2025年的27.7%，IMF同時估計，明年底的全球經濟總值會比2019年還高0.6%，當中中國的經濟增長是唯一影響因素。

不過報告同時指出，在外交影響力項目中，中國並非獨占鰲頭。中國所採取的「戰狼外交」策略與運用經濟壓迫來恐嚇亞太地區的部分國家，使中國在亞太地區的外交影響力下滑。此外，疫情也對中國的外交影響力指數造成負面影響。專家認為日本的國際舞台指數已於2020年超越中國。

中國已連續3年穩居亞軍，萊馬休預計中國2030年能追平美國在亞太地區的整體指數，但認為中國很難取代美國成為亞太難以匹敵的主宰力量。他指：「我認為更有可能的是，中國最終與美國並駕齊驅，也許甚至在2030年代前超過美國，但不足以將美國明顯拋到後頭。」

至於屬於亞太中階國家或地區的澳洲、越南和台灣，則是少數「實力指數」上升的國家，報告指當中的原因包括，這些國家成功控制疫情。澳洲超越南韓，成為區內第6個最有影響力國家，原因是其區內的文化影響力上升，以及其在國防合作方面有所擴張；越南和台灣分別排行第12和第14位。

另外，澳洲「加強介入太平洋」戰略外交部今天表示，瓦努阿圖「太平洋融合中心」（Pacific Fusion Centre）預計明年開始運作，屆時將集中應對太平洋島國相關的安全議題，有指目的是抗衡中國影響力坐大。「太平洋融合中心」由澳洲設立，位於瓦努阿圖首都維拉港（Port Vila），分析人員負責分享海事風險及資訊。

中央社／德國之聲／英國《衞報》

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