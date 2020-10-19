美國大選｜烏克蘭議員爆「第二部手提電腦」 稱含拜登父子貪污證據

美國新聞網站Daily Beast報道，烏克蘭一名國會議員聲稱當地執法部門已經扣押一部屬於民主黨總統候選人拜登兒子亨特（Hunter Biden）烏克蘭業務聯絡人的手提電腦，有可能為拜登帶來更多麻煩。

杰爾卡奇（Andrii Derkach）上周五在facebook貼文，說那「第二部手提電腦」有拜登家族貪污的證據。他警告那部電腦「不是最後的證人或最後一部手提電腦」。

杰爾卡奇表示，手提電腦屬於代表天然氣集團Burisma創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）利益的兩名職員，含有涉及拜登父子的國際貪污案的證據。亨特曾是Burisma董事局成員。杰爾卡奇表示，手提電腦已交執法部門，兩名職員會充當刑事訴訟的證人，準備好「爆料」。

杰爾卡奇被指協助發掘拜登父子的黑材料。今年8月，美國一份情報評估報告提及俄羅斯試圖貶損拜登，點名提及杰爾卡奇。美國財政部上月宣佈制裁他，指他充當俄羅斯代理人10年，以操縱和欺騙手段影響美國和世界各地的選舉。

杰爾卡奇是特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的主要接觸人，朱利亞尼對於與杰爾卡奇接觸毫無忌諱，曾在社交網站公開二人會面的圖片。不過，美國傳媒上周大爆亨特一批電郵內容，身為供料人的朱利亞尼，否認那批電郵「源自外國」，而是儲存於特拉華州一間電腦維修店一部無人認領的手提電腦內，而店主曾指電腦屬於亨特。

Daily Beast

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