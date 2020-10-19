Banksy新作現諾丁漢 市政府塑膠膜護「呼拉圈女孩」

英國街頭藝術家班克西（Banksy）證實，早前在諾丁漢（Nottingham）街頭出現的一幅神秘壁畫是他的作品。消息傳出後，壁畫馬上引來無數粉絲圍觀，諾定漢政府更架起塑膠膜保護畫作，防止被人破壞。

英國傳媒周六報道，班克西在社交媒體貼出照片，間接證實諾丁漢街頭出現的「呼拉圈女孩」壁畫出自他的手筆。從照片可見，這幅黑白壁畫以一名年幼女童為主角，一條單車輪胎套在她的腰間作為呼拉圈，傾斜的身體動態十足。幽默的是，壁畫前的路邊停放了一輛破舊單車，後輪不翼而飛，令人聯想到輪胎被畫中女童拿來作為玩具。

在現場街角開設美容店的街坊考爾（Surinder Kaur）表示，13日當天壁畫和單車同時出現在店外，短短幾小時後就有很多人到來一睹作品，人人都在猜測，背後的作者到底是不是班克西。而諾丁漢市議會也馬上在牆上鋪起塑膠膜，防止其他人塗鴉破壞作品，也許當局的第六感特別準確，記者採訪時發現，已經有人在塑膠膜上噴了幾次油漆。

班克西成名後，不少作品都以高價售出。估價網站MyArtBroker.com表示，目前他的作品《下放國會》（Devolved Parliament）成交價最高，去年以990萬英鎊（9900萬港元）易手。另一幅《接吻警察》雖然價格稍低，但也在2011年賣得35萬英鎊（350萬港元）。

考爾慨嘆，可惜自己只是租借店面，否則這樣價值連城的作品出現在自己店外的牆上，她一定喜出望外，又表示美容店因為疫情關係，不久前才重新開張，自從壁畫出現後，連日來不斷有人進店打聽，但畫作對她的生意有沒有幫助，還要拭目以待。

班克西名成利就之後，今年夏天將出售畫作所得捐出，資助購買一條30米長的遊艇，拯救橫越地中海前往歐洲的移民，遊艇以17世紀法國無政府主義者米歇爾（Louise Michel）命名，船身畫有班克西的作品。

英國《衞報》

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