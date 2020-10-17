約翰遜婚外情｜年輕外遇認「深深在乎這男人」 受訪細說英國首相的追求熱情

美國科技公司女企業家阿庫里(Jennifer Arcuri)暗示與情史多籮籮的英國首相約翰遜有過一段婚外情，最近她接受英國《每日郵報》訪問再細訴往事，說約翰遜當時以「排山倒海的熱情」令她墮入愛河，但當時「沒察覺已戀愛了」，雖然現在她已另嫁他人，也育有小孩，但仍然在乎他，她已計劃重臨英國，希望二人可以再做朋友。

35歲的阿庫里目前身在美國肯塔基州，訪問在當地一間酒店內進行，她一向沒有直接承認二人維持了四年的婚外情，當時約翰遜正出任倫敦市長，跟第二任妻子惠勒(Marina Wheeler )育有四名子女。記者單刀直入問她是否跟約翰遜有外遇？她說︰「我認為那不必說，很明顯……但我不想談論。」

最近一本由鮑爾(Tom Bower)撰寫有關約翰遜生平的新書《賭徒》(The Gambler)有提到二人的婚外情，形容阿庫里對於約翰遜來說是「一半母親、一半情人」的角色，阿庫里沒有否認，她說她的家就如避風港，約翰遜妻子經常不在身邊，「我不時有種感覺，他需要有人親近他」。

阿庫里形容二人關係是「複雜的友誼」，他們都喜愛莎士比亞，約翰遜說過的甜言蜜語包括「你是額菲爾士峯，每個男人都想攀登」，新書內引述阿庫里說︰「我墮入愛河，但我從沒承認我有多愛他。」被問到書中所述是否屬實，阿庫里沉默了好一會，才說︰「那時候，我深深在乎他，但我從來沒說過愛字。我沒察覺已戀愛了。我十分在乎這個男人。」

阿庫里又解釋約翰遜讓女性傾倒的原因，「他遇到女性後，他可以神奇地令她覺得，她在他生命裏是最重要的」，他有「排山倒海的熱情」，例如一次她到保加利亞出差，約翰遜來電，「他說『你在哪？聽起來你在遠方』，我說我在保加利亞，他說『別走，我來找你，現在。』他就是這樣的人。你若沒被這排山倒海的熱情席捲，你必然是個傻瓜。」

但阿庫里後來覺得自己希望定下來好好生活，生兒育女，但約翰遜的生活裏充滿酒、色和政治，顯然不是好丈夫人選，二人於2016年決定結束關係。去年10月傳媒揭露他們的戀情，又指她因此得到公費資助，約翰遜沒有否認這段婚外情，但強調當中不涉及利益輸送。

阿庫里計劃等英國疫情稍緩，情況允許之後重回倫敦，「我想念英國的天氣，我想念防風草(一種歐洲蘿蔔)，我想念那些深宵節目拿我來開玩笑，說首相府要換電話號碼因為阿庫里不停地致電。當然我也想念約翰遜，因為他是我仍然在乎的人。」她相信二人仍可以做朋友，「朋友告訴我，他仍然有問及我。」她微笑着說。

英國《每日郵報》

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