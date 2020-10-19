白羅斯直擊︱政府規定讀新聞系須入官媒 社運後增年輕人入行

Natalia Lubnevskaja 在2018年加入Nasha Niva，被問及為何投身記者行業，她說這並非出於甚麼偉大理想，而是她15歲時，聽聞醫生媽媽的一位病人是任職電台，那時她覺得這份工作好像很好玩，對着咪說幾句笑話，好像也不太難。其後誤打誤撞下，她進入國內最高學府──白羅斯國立大學的新聞系。

文、攝：特約記者吳侃臻、陳子煜

因制度所限，她畢業後兩年被派往國營傳媒工作，只能寫一些政府發言的轉述、農業新聞等。她直言不喜歡那個工作環境，於是撥出工餘時間為獨立傳媒效力報道。即使新聞業在白羅斯不是一條受歡迎的路，但她觀察到自這次社運後，對新聞工作有興趣的年輕人漸增。

記者問她「受過重傷，害怕嗎？」她說：「我當然害怕，我和這個國家其他人一樣，怕得很！但是恐懼不會解決問題，一種比恐懼更強大的力量推動着我繼續努力，對於我，放棄比努力更難。」

經歷一次腳傷，她仍然樂觀及鬥志堅定，家人與丈夫也十分支持她留在新聞業。因為示威現場需要跑步，她只好暫時缺席，留家寫稿。她認為自己受傷期間最大的沮喪，是只能躺在病床上看手機，旁觀外面的人正在經歷苦難，自己卻甚麼也做不了。

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